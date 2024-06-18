以老帶新弗到爆　葡萄牙超班攻無不克

歐國盃F組賽事，葡萄牙首度登場同捷克交鋒。葡萄牙今屆陣容星光熠熠，喺西班牙主帥馬天尼斯帶領下，全隊氣氛更加團結，老將C朗拿度老而彌堅，而且近期狀態亦相當火熱。葡萄牙實力遠超捷克，主勝放心捧場。（Now 618周三凌晨3時直播）

葡萄牙有C朗第6度出戰歐國盃，呢位39歲前鋒雖然離開歐洲聯賽，但喺沙特阿拉伯聯賽依然保持水準，上季以35球成為沙特聯賽神射手，而且喺比賽強度較弱嘅沙特比賽，令佢更容易保持良好體能狀況，上場熱身賽對愛爾蘭復出即入兩粒，證明佢正處於高水平狀態。

葡萄牙近年換血順利，除咗C朗、貝拿度施華、比比同般奴費南迪斯等老大哥之外，祖奧尼維斯、干卡路恩拿斯奧等新星亦已相繼冒起，最重要係主帥馬天尼斯能夠令一眾巨星配合球隊戰術，葡萄牙喺歐國外10戰全勝，入36球而僅失2球嘅完美戰績絕非僥倖。

捷克喺決賽周前踢出5連勝走勢，不過睇真啲對手只係馬爾他、北馬其頓、阿美尼亞等弱旅，「水分」甚高。兩隊近4次對賽，葡萄牙全部贏晒，不過睇埋英格蘭、荷蘭、意大利等強隊，喺今屆首輪都係煲魚生粥，僅僅熟贏1粒，明顯需要熱吓身先，而且捷克都唔易應付，預計葡萄牙都係小勝居多，讓球盤讓到1球唔好夾硬買，捧個熱熱哋嘅主勝好過。

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