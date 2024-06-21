港超聯　晉峰棄戰頂級聯賽

港超聯賽會周五（21日）召開會議，商討下季安排，其中晉峰總教練何信賢會後接受本報記者訪問時，證實晉峰不會參加來季港超。

多名港超聯球會皆有派代表出席會議，包括大埔主教練李志堅及標準流浪總監李輝立等，而晉峰總教練何信賢會後表示，「粉紅兵團」決定棄戰來季頂級聯賽。晉峰自2020至21球季起征戰港超，至今已經在頂級聯賽渡過4個球季，但「何Sir」稱球隊審視球圈發展空間後，決定棄戰港超，盼望能順利落戶甲組，培養新血：「同兩個班主（會長黃俊雄及主席鄧偉豪）傾過之後，決定以另一個模式喺球圈發展，希望足總批准我哋落甲組踢之後，可以為香港職業足球，培養更多新人。」

總結這4季港超之旅的得失，「何Sir」承認成績未如理想，但他認為球隊已助不少球員上位，向兩位班主的付出表示感恩：「呢4季嘅成績係唔好嘅，但有啲球員喺晉峰打好基礎後，開始喺港超立足，我亦都好多謝兩位班主呢幾年嘅付出，令好多足球從業員有工開。」

至於深水埗總監高俊基是日亦有現身，惟本報記者欲追問球隊下季動向時，他僅稱「暫時冇嘢回應。」