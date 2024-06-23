揀對手目標首名晉級　德國繼續攻打爆瑞士

歐國盃A組尾輪，主辦國德國將會迎戰瑞士。德國今屆兩戰全勝提早出線，不過為保首名晉級冇得鬆懈，主帥拿高斯文已經落咗柯打要全力爭勝，勢必強攻瑞士，主勝有計。（Now 618周一凌晨3時直播）

德國喺今屆歐國盃頭兩場贏晒，成為首支落實出線嘅球隊，一洗之前兩屆世盃分組賽出局頹風。不過德國需要考慮嚟緊淘汰賽形勢，假如佢哋順利獲得首名，16強就會對住C組次名，可能係斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞，相對比較容易對付，若然唔好彩跌落次名，對手就會係B組次名，非常難踢。

雖然德國拎1分肯定首名，但經歷之前3屆大賽差勁成績，佢哋失去傳統勁旅應有嘅信心，今次作為東道主，必定想喺主場大踢爭氣波，重建強隊本色，並且氹番自己球迷開心。呢種情感因素不容忽視，就如2006年世盃，德國都處於呢種尷尬情況，當時藉住東道主氣勢大踢進攻足球，包括分組賽3戰全勝，一路殺入4強，最終獲得季軍，由於肯定進身淘汰賽，主帥拿高斯文與德國續約亦正式生效，雖然唔排除作出輪換，但佢講到明就算出咗線都唔可以揸流攤，挾近6場贏5場兼狂轟13粒之勢，等閒球隊未必頂得住。

另邊廂，瑞士頭兩輪錄1勝1和，其實今仗唔輸就肯定次名。就算不幸輸波，手握4分都仍有機會晉級。不過從上仗逼和蘇格蘭1比1可見，瑞士表現令人失望，尤其係面對蘇格蘭嘅逼搶，被壓到有氣冇碇抖，冇晒首輪贏匈牙利嘅氣勢，睇番佢哋近3場都有失波，防守唔多穩陣，撞正如狼似虎嘅東道主德國，睇嚟凶多吉少。

馬會「半場速決」遊戲 留意有冇越位

至於馬會歐國盃2024半場速決遊戲，首6日賽事嘅半場問題分別係上半場有幾多個開出角球（德國對蘇格蘭）、上半場有幾多面黃牌（匈牙利對瑞士），上半場兩隊一共作出多少位球員調動（波蘭對荷蘭）、半場賽果（羅馬尼亞對烏克蘭）、李安度杜沙特嘅國家隊球衣號碼（比利時對斯洛伐克）、上半場幾多分鐘入第1球（土耳其對格魯吉亞），有冇烏龍波（德國對匈牙利）、誰是球證（斯洛餓克對烏克蘭）、幾多球12碼（格魯吉亞對捷克），以及補時幾多分鐘（土耳其對葡萄牙），故今晚德國對瑞士，球迷可先從呢啲方向入手。

另外，球迷亦可留意其他細節位，例如係上半場有冇越位、VAR、紅牌數目或者係總入球。

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