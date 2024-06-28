首輪失利唔敢再輕敵　巴西捉「圭」最快手

美洲盃D組次輪上演「雙巴戰」，由巴拉圭火併巴西。巴拉圭早已今非昔比，攻守都唔掂難言惡，巴西首輪意外失分，今場唔敢再輕敵，加上近年對親巴拉圭例先發制人，半場客勝值得捧場。（HOY TV 77台周六早上9時直播）

巴拉圭曾出產過擅射罰球嘅門將芝拉華特、型男射手辛達告魯斯等球星，可惜近年青黃不接，前幾年偏重防守嘅打法，尚能與列強抗衡，但近年連呢支歌仔都冇得唱，各項賽事近10場只得2勝3和5負，2場勝仗只係贏作客腳軟嘅玻利維亞同弱旅巴拿馬，仲要贏1粒咁大把，嚟到美洲盃首輪亦以1比2輸畀哥倫比亞，真係見到都唔開胃。

查實巴西亦唔好得幾多，自2022年卡塔爾世盃8強出局後，主帥迪迪引咎辭職，搵皇馬教頭安察洛堤接手又得個吉，臨時教練迪尼斯領軍喺世盃外又係咁輸，直到年頭終於改由前聖保羅主帥杜利華祖利亞執教，領軍頭5場只得2勝3和，既曾擊敗勁旅英格蘭，亦被美國之流逼和，上場D組首輪竟與哥斯達黎加互交白卷，令人大跌眼鏡。

不過巴西爛船都仲有三斤釘，始終雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、般奴古馬雷斯等都係有質素，首輪失分下今仗唔敢再大意。何況巴西一向食住巴拉圭，兩軍近4次碰頭，「森巴兵團」獲3勝1和，呢3場勝仗都係上半場已取得領先優勢，由頭贏到尾，客W太熱冇肉食，轉玩半場客勝。

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