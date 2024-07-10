年度最佳金球：標準流浪伊巴謙

經過球迷一輪網上投票後，最終由剛季效力標準流浪的伊巴謙，憑去年12月對理文「足總盃」8強射入倒掛，當選【聚大金鳳特約】2023至24年度港超聯「年度最佳金球」

伊巴謙在剛過去一季狀態大勇，射入過不少靚波，當中就以這記倒掛最令球迷印象深刻，他亦形容這個「士哥」是其職業生涯目前為止，最美妙的入球：「基斯坦奴朗拿度以前都入過靚倒掛，所以好開心自己可以整番粒，仲得到咁多球迷投票支持，令我包辦12月份同年度嘅最佳金球，呢球絕對係自己職業生涯暫時最靚嘅入波，我想將呢個獎送畀我太太同小朋友，報答佢哋嘅支持！」

流浪上季中經歷低潮，但全隊到季尾一鼓作氣贏得「賽馬會菁英盃」冠軍，歡送季後退役的盧均宜及林嘉緯，伊巴謙亦不忘向球隊管理層及職球員致謝：「首先要多謝『莫生』（會長莫耀強）同Philip（總監李輝立），冇佢哋帶我嚟香港，就冇機會畀大家睇到我嘅能力，同埋雖然球隊呢季經歷高高低低，但球迷冇放棄過我哋，先令大家季尾愈戰愈勇，攞到個冠軍。」

獲得「年度最佳金球」的伊巴謙，可以獲得由聚大金鳳送出的獎座、5000元現金獎，以及5公斤泰國頂級香米，以作鼓勵。由於伊巴謙目前正身家老家加納，等候入境「新東家」所有地之簽證，其所有「年度最佳金球」之獎金、獎品和獎座，一律由其好友、標準流浪軍醫Kevin代領。

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月．劉智樂（標準流浪）

9月．查理史葛（傑志）

10月．陳傲軒(冠忠南區)

11月．里奧（港會）

12月．伊巴謙（標準流浪）

1月．林樂勤（均業北區）

2月．趙聡悟（冠忠南區）

3月．林樂賢（晉峰）

4月．陳耀祖（標準流浪）

5月．李家豪（大埔）

【聚大金鳳特約】：年度最佳金球

12月．伊巴謙（標準流浪）