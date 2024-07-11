香港隊　女足閉門友賽挫印尼

香港女子足球代表隊，周四（11日）在香港足球會足球場，閉門友賽印尼。最終港隊憑鍾貝琪、陳詠詩及張煒琪各建一功，以3比2擊敗印尼，兩隊將於下周日（14日）在同一地方交手，賽事開放予球迷購票入場。

雖然今場為閉門作賽，但仍有少量球迷到高處觀看賽事。港隊派出梁蔚雅把關，鍾貝琪和郭靖雯鎮守後防，傅昭文控制中場，支援韋婉婷和張煒琪攻堅。港隊初段採取主動，直到19分鐘，鍾貝琪在角球攻勢，把握隊友攻門擊中門楣，門前補中，為港隊先開紀錄。3分鐘後，港隊有機會擴大比數，可惜張煒琪接應傳中門前頂斜。

24分鐘，印尼把握港隊後防失誤，單刀射破梁蔚雅十指關，為球隊追成平手，隨後張煒琪一度把皮球送入網窩，惟港隊球員越位在先，入球無效。40分鐘，港隊黃金機會，但張煒琪單刀被印尼門將接實，兩隊半場踢成1比1。

港隊換邊後繼續搶攻，47分鐘，張煒琪壓入禁區起腳，被印尼門將擋出，韋婉婷補射又省中對方球員。港隊久攻不下，到54分鐘終於再度領先，韋婉婷左路傳中，陳詠詩12碼點附近射成2比1。15分鐘後，陳穎晴送出直線，助攻張煒琪門前冷靜射入，港隊以3比1領先。

但印尼末段再入1球後，令賽事掀起高潮，幸好客隊完場前一記射門擊中門楣彈出，港隊得以保住勝果，贏3比2完場，下周日將再次在港會場友賽印尼，球迷可購票入場。