卡華積變「球探」　力勸洛迪加盟皇馬

西班牙正在備戰下周一(15日)凌晨歐國盃決賽對英格蘭，隊內右後衞丹尼爾卡華積不忘為所屬球會皇馬「搶人才」，力勸洛迪卡斯簡迪離開曼城，加盟「銀河艦隊」，唔知呢位防守中場會唔會考慮跳槽呢？

丹尼爾卡華積接受西班牙媒體《COPE》訪問時，透露好想同洛迪卡斯簡迪喺皇馬合作：「我幾乎每日都同洛迪講，皇馬好需要佢，甚至同佢講，曼徹斯特天氣差、冇陽光，一於來馬德里，佢真係非常適合皇馬，但佢話自己仲有合約在身。」

現年28歲嘅洛迪卡斯簡迪出身於維拉利爾，並曾於2018/19年球季效力馬體會，其後轉投曼城，當然了解「宿敵」皇馬實力，如果上「艦」應該可以捧盃捧到手軟。不過，洛迪卡斯簡迪仲有3年合約在身，加上屬於曼城絕對主力，領隊哥迪奧拿肯定唔會出售佢。

值得一提，洛迪卡斯簡迪被稱為「不敗之神」，曾經為曼城上陣74場不敗，直至5月底英足盃決賽不敵曼聯，先至斷纜，至於為西班牙披甲，已經保持471日未輸過，對英格蘭一戰，能否延續不敗走勢，大家拭目以待。