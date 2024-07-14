歐國盃決賽西班牙鬥英格蘭　免費台直播

歐國盃終極爭霸，西班牙同英格蘭兩大名牌，史上首次喺國際大賽決賽碰頭。兩隊晉級過程表現各走極端，西班牙屢挫強敵盡顯霸氣，反觀「三獅兵團」多次喺出局邊緣死裏逃生，「狂牛」整體質素明顯更高，一於捧西班牙［冠軍］！（ViuTV 99台、Now 618及688周一凌晨3時直播）

西班牙強勢打入決賽，今屆6場法定時間獲5勝1和，包括擊敗意大利、德國同法國3支前冠軍，闖過連場硬仗令球員信心爆燈，就算後備球員亦交到貨，代替受傷柏迪上陣嘅丹尼爾奧莫數胡能力更強，加上丹尼爾卡華積同拿洛文特刑滿復出，實力更添完整。

剛過17歲生日嘅拉明耶馬係爭標之匙，呢位新星今屆已有1入波同3助攻，今場面對英格蘭最弱一環左閘，無論對手係捷比亞或剛傷愈嘅勞基梳爾，速度及技術兼備嘅耶馬大把表演機會。預料西班牙今場主導戰局，入波係遲早問題，就算90分鐘打和都未驚過，佢哋近6次喺歐國盃踢加時或12碼，有5次都成功贏出，同樣有把握。

「三獅兵團」近5仗法定時間1勝4和，3場淘汰賽都要先落後，最後關頭至入波扳平或絕殺，運氣成分佔唔少比重。事實上英格蘭踢到依家仲未執掂，菲爾科頓同祖迪比寧咸撞位、哈利卡尼被邊緣化、主帥修夫基過於保守更屬致命傷，面對如日方中嘅西班牙多數捱打，久守必失下，西班牙捧盃高唱入雲。

馬會「半場速決」遊戲 留意補幾多分鐘

至於馬會「半場速決」遊戲，之前出現過嘅問題，例如有幾多個開出角球、幾多面黃牌、幾多球12碼、幾多球越位、幾多分鐘入第1球及幾多球烏龍波等等，都可優先留意，尤其係補時幾多分鐘，又或者留意有冇VAR。

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