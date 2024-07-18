「大聖爺」變暖男　黃鎮廷堅持不言退

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷賽場上被球迷封為「大聖爺」，威風凜凜，場外他原來是個顧家「暖男」，對女兒愛護有加。港隊將於7月22日出發巴黎，這天亦是「阿廷」寶貝女兒的1歲生日，他形容以爸爸身份出戰奧運感覺特別，堅持不言退。

國際乒聯5月21日宣布奧運乒乓球東亞區資格賽取消後，意味港隊「一哥」黃鎮廷鎖定男單席位，連同早前取得的混雙資格，今屆奧運將出戰兩個項目。黃鎮廷2012年倫敦奧運以後備球手身份參賽，其後3屆奧運亦有上陣，里約奧運打入男單16強，東京奧運男單32強止步，但混雙和杜凱琹闖進8強，今屆二人再度出擊，能否再為香港乒乓球寫下歷史，成為焦點。

黃鎮廷去年與圈外女友拉埋天窗，7月迎來愛女凱楹出生，踏入人生另一階段。無獨有偶，「阿廷」事業亦再闖高峰：去年杭州亞運歷史性奪得男單銅牌，今年5月亦於WTT沙特大滿貫首奪混雙銀牌，更成為今屆唯一出戰奧運的香港男子乒乓球手。為爭取積分以更高世界排名出戰奧運，「阿廷」近月馬不停蹄於歐洲比賽，父親節當天亦身處斯洛文尼亞，他坦承想念女兒：「身處外地時會和太太『facetime』，有時我個女在睡覺，有時就我要訓練接不到電話，太太會傳來阿女的相和片，我時不時就會『重溫』，覺得好得意、好搞笑！」

當了父親，從此多了一份責任，也讓「阿廷」改變不少，他笑說：「阿杜（杜凱琹）說我變了暖男！」和很多新手爸爸一樣，「阿廷」亦要凌晨起來沖奶、換尿片，但他沒有半句怨言：「有人說這可能會影響訓練表現，但我認為這是爸爸應該做的，我已經時常不在香港，所以回家會想幫忙照顧孩子。」他透露寶貝女兒「手瓜起𦟌」，似乎和他一樣有運動員基因：「很多人說她長得似我，我說笑可能似媽媽更好，但阿女愈大愈似我，手手腳腳都有肉，和我小時候一模一樣。」

再強勁的發球，也不及初生嬰兒成長速度飛快。「阿廷」說，每次出外比賽女兒都會解鎖一些新技能，他亦默默為她記錄下來。「感覺她每日都在成長，起初只是瞓吓、瞓吓，兩個月開始會笑，我也不知道她的笑有沒有意識，過多幾個月，體重愈來愈重，現在手抱都覺得累。慢慢也她學會翻身、抬頭、爬來爬去，開始可以自己坐椅子，最近太太傳來新片段，阿女突然可以扶著床仔站起來了！」他不忘感謝太太全職「湊B」，讓他無後顧之憂全力追夢。

巴黎奧運乒乓球項目將於南巴黎競技場4號館舉行，香港隊取得女子團體賽、女子單打（兩席）、混合雙打及男子單打共5張入場券。男單世界排名最高達到第6位的黃鎮廷現時跌至第50位，但與杜凱琹拍檔的混雙組合則高踞世界第4，有力爭獎牌。「混雙目標是拿獎牌，但今屆各隊水平更高，16隊都不會有弱隊，要看看抽籤和臨場發揮如何。」「阿廷」說家人未必會到巴黎現場觀戰，但他也會全力以赴，為求「對得住」自己：「我不會因機會渺茫就覺得驚，就算對手有多強，未到最後一刻你永遠不知道結果如何，所以我每次都選擇勇敢面對。」

2009年入港隊，至今已經15年，32歲的黃鎮廷對乒乓球熱情未減，直言暫未有退役打算。「之前輸波會想是不是時候退下來，今年33歲，這個問題我再重新考慮多次，但最後結論都是想繼續打。我仍然很享受比賽過程，這就是我堅持下去的最大動力。」

黃鎮廷檔案

出生日期：1991年9月7日（32歲）

巴黎奧運出戰項目：乒乓球（男單、混雙）

最高世界排名：6

主要戰績：

2024 WTT沙特大滿貫 混雙銀牌

2023 德班世錦賽 混雙銅牌

2022 杭州亞運 男單銅牌

2021 多哈亞錦賽 混雙銅牌

2019 日惹亞錦賽 混雙銅牌

2017 杜塞道夫世錦賽 混雙銅牌；無錫亞錦賽 男雙銅牌

2016 薩爾蘭世界盃 男單銅牌

2015 蘇州世錦賽 混雙銅牌；芭達亞亞錦賽 男單銅牌