港超聯　大埔班費8位數　正入紙興建訓練基地

大埔周四（18日）假西貢一間酒店舉行新球季發布會，公布來季計劃及新球員。新季兼任總監的主教練李志堅，坦言球隊實力有所提升，盼能夠挑戰列強。至於領隊兼副主席葉志雄則稱班費為8位數以上，更透露正入紙申請在大埔興建訓練基地。

上季聯賽亞軍大埔，今季有雷仙奴、利馬和卡朗等多人離隊，同時翁煦濤、蔡立靖亦借用期滿回歸母會，但球隊簽入了伊高沙托尼、韋法頓、尼高拉斯、杜國榆、林樂賢、戴廷匡共10名新兵，實力有增無減。是日記招大部分高層和球員皆有現身，僅新球員李樂謙因事缺陣，足總主席霍啟山亦獲邀出席，其中門將謝家榮更客串主持人角色。

大埔今季共有10名新加盟球員，包括前香港足球先生伊高沙托尼，對於繼18/19球季大埔首奪港超聯後，再與這名巴西翼鋒合作，主教練李志堅坦言一直未有想過：「大家一直有聯絡，但坦白講佢依啲價錢嘅球員，從來都唔到我考慮。到最後可能佢喺傑志踢得唔開心，老實講正常情況唔會揾到佢返嚟。」「堅Sir」續指球隊今季經過補強後，希望至少能保持前列位置，並嘗試挑戰列強。

至於大埔領隊兼副主席葉志雄，則表示今季班費為8位數以上，惟會將部分金錢投放入女足身上，又笑言「伊高」的人工與其他主力相若。「葉生」更透露目前正入紙申請，在大埔興建基地：「暫時有兩個地方都係喺大埔，一個會細啲大約5000呎，另一個就大啲，3萬至4萬呎。大嘅會用嚟搞活動、健身室，甚至做外國牌子足球訓練學校，但都起唔到11人場，最多都係7人，希望兩個地方都可以攞到。」

大埔 2024 至 2025 球季球員名單（ *為新加盟）

門將：1 戴廷匡* (U22)* 、41 林志基 (U22) 、94 謝家榮 (VC)

後衞：3 宋紘毅*（U22）、13 彭靖揚*、14 馬高斯山度士、17 郭縉諾 (U22)、26 李家豪、33 加比爾 (C)、44 韋法頓* 、87 尼高拉斯*、99 鄭子森

中場 ：4 馮冠鳴、6 羅振庭、12 謝臣、15 杜國榆*、16 陳肇鈞 (VC)、 19 林樂賢*、77 比迪高

前鋒 ：7 馬卡雷拿、11 盧卡斯(VC)、18 伊高沙托尼*、22 宏愷志* (U22)、23 李樂謙* (U22)、80 鍾偉強