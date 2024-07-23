應援團包括波神！美國體操明星智妮絲信心激增

每一位奧運選手都有大批支持者，而23歲美國體操明星佐敦智妮絲（Jordan Chiles）的應援團就特別「巴閉」，皆因連大名鼎鼎的NBA「波神」米高佐敦及歌唱天后Beyonce也是她的粉絲，難怪她收到祝福後人氣急升、信心大增。

佐敦智妮絲上屆東京奧運為美國拿下團體銀牌，今屆繼續聯同比莉絲擔當領軍人物，用爐火純青的技術及豐富經驗，衝擊金牌。她更是一眾隊友的「髮型師」，一雙巧手常為隊友紥辮子及嘗試不同造型，令大家華麗登場兼信心滿滿。

最擅長跳馬及自由體操的佐敦智妮絲，與米高佐敦甚有淵源，她的名字「Jordan」就是因波神而命名，原因是她的媽媽是一名籃球鐵粉，故女兒也要取名佐敦，「波神」近日在社交網上留言，為她加油：「Hi Jordan，我是米高佐敦，我期待你在奧運能摘下金牌，祝你一切順利，希望在不久將來與你碰面。」

至於佐敦智妮絲與Beyonce原本是歌迷與歌后的關係，智妮絲還穿著了受Beyonce啟發及設計的戰衣，於美國體操錦標賽上登場，所謂識英雄重英雄，歌后也為智妮絲加油:「為你一直的努力及成績感到自豪，也敬佩你的毅力，謝謝你代表我們，祝你取得美滿成績。」

作為隊中大賽經驗最多的大將之一，智妮絲的自信一向爆棚，常吐出金句自我勉勵，對於即將展開的巴黎奧運，她確信可以做出自己最佳水準:「在東京奧運我付出了所有，而我知道我一樣會傾盡全力在巴黎奧運上表現自己，我仍是那個女孩，踏上比賽舞台不是玩樂，唯有搏盡才對得起過去的堅持及努力。」