將軍澳MCP新都城中心同您齊撐港隊

四年一度、舉世矚目的體壇盛事已於巴黎展開! 運動狂熱席捲全球，港隊共派出16男19女共35名運動員出戰，聲勢浩大！為帶領全城集氣齊撐港隊，恒基地產旗下兩大商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，攜手聯推多項熾熱活動，包括焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊，以及運動員相片展覽等等，驚喜節目浪接浪，給市民一個近距離接觸頂尖級運動員的千載難逢機會! 各位現場觀眾，屆時可與親友為喜愛的運動員打氣，實行食、玩、睇、嗌！

周六 (27日），將軍澳MCP新都城中心直播派對將於下午3時於MCP DISCOVERY (新都城中心3期) 直擊港隊焦點賽事，包括女子重劍個人賽及女子4×100米自由泳接力初賽，為江旻憓及其他游泳港隊成員打氣。同場更邀請了杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然，以及前港隊游泳代表蔡曉慧，一同分析戰況。

活動期間還有霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、跆拳道、啦啦隊等體育表演，以及人氣女團Lolly Talk歌舞助興，觀眾可一邊享受Ruby Tuesday下午茶自助餐美食，一邊狂歡。

賽事舉行期間， MCP新都城中心將會聯同TVB以電視直播方式，跟全港市民全程直擊熱戰時刻；MCP CENTRAL (新都城中心2期) 及MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場均設巨型電視屏幕，讓大家一同觀賞重點賽事。商場更準備設計精美的獨家限量打氣道具包，齊齊為本港運動員吶喊助威，祝願港隊連場獲勝。

現場觀眾除了透過大屏幕為港隊吶喊助威，將軍澳MCP新都城中心更誠邀了星級前港隊運動員主理運動體驗工作坊，與大家互動! 前港隊劍擊運動員 「大師兄」張小倫更於8月4日（星期日）來到 MCP新都城中心，分享運動心得及帶領一眾小朋友學習劍擊技巧，大家可以近距離一睹星級運動員風采，齊齊觀賞運動示範。機會極罕，萬勿錯過！

此外，由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）主辦的「邁向巴黎奧運 Road to Paris」焦點活動「矚 · 動 · 奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽將來到壓軸站——MCP新都城中心！下月(8月) 7至11日，公眾可於商場觀賞5位著名體育攝影師為24位香港運動員拍攝破格創新的造型照。除了廣受歡迎的羽毛球夢幻搭檔謝影雪和鄧俊文，還有歷來第4位代表香港出征奧運的三項鐵人運動員伍泰龍、狀態大勇的「跳馬王子」石偉雄、空手道世一新星鄧宇軒等注目運動員! 在充滿體育觸角的鏡頭下，運動員展露追夢的熱情，公眾能透過展覽認識運動員賽場以外鮮為人知的另一面，細膩地感受他們追逐運動夢想的熱情!

MCP新都城中心 – 「齊撐港隊直播狂歡派對」活動詳情：

日期：2024年7月27日（星期六）

時間：下午3時

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

直播賽事：

女子重劍個人賽（江旻憓）、女子4×100米自由泳接力初賽（港隊）

嘉賓：人氣女團 Lolly Talk、杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然（劍擊）及前港隊游泳代表蔡曉慧（游泳）

精彩節目：觀賞賽事直播、歌舞表演及遊戲、運動員分享、體育表演（霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、啦啦隊）、Ruby Tuesday下午茶自助餐美食

MCP 新都城中心「星級運動員體驗工作坊」詳情：

日期：2024年8月4日（星期日）（劍擊）

時間：下午1時至4時30分（共3節，每節1小時）

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

教練：前港隊劍擊運動員張小倫及資深教練

MCP 新都城中心「矚 · 動 · 奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽詳情：

日期：2024年8月7至11日

時間：中午12時至晚上7時

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

詳情請留意MCP 新都城中心網頁及社交平台

網頁: MCP 新都城中心