將軍澳MCP新都城中心同您齊撐港隊

四年一度、舉世矚目的體壇盛事已於巴黎展開! 運動狂熱席捲全球,港隊共派出16男19女共35名運動員出戰,聲勢浩大!為帶領全城集氣齊撐港隊,恒基地產旗下兩大商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心,攜手聯推多項熾熱活動,包括焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊,以及運動員相片展覽等等,驚喜節目浪接浪,給市民一個近距離接觸頂尖級運動員的千載難逢機會! 各位現場觀眾,屆時可與親友為喜愛的運動員打氣,實行食、玩、睇、嗌!

周六 (27日),將軍澳MCP新都城中心直播派對將於下午3時於MCP DISCOVERY (新都城中心3期) 直擊港隊焦點賽事,包括女子重劍個人賽及女子4×100米自由泳接力初賽,為江旻憓及其他游泳港隊成員打氣。同場更邀請了杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然,以及前港隊游泳代表蔡曉慧,一同分析戰況。

活動期間還有霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、跆拳道、啦啦隊等體育表演,以及人氣女團Lolly Talk歌舞助興,觀眾可一邊享受Ruby Tuesday下午茶自助餐美食,一邊狂歡。

賽事舉行期間, MCP新都城中心將會聯同TVB以電視直播方式,跟全港市民全程直擊熱戰時刻;MCP CENTRAL (新都城中心2期) 及MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場均設巨型電視屏幕,讓大家一同觀賞重點賽事。商場更準備設計精美的獨家限量打氣道具包,齊齊為本港運動員吶喊助威,祝願港隊連場獲勝。

現場觀眾除了透過大屏幕為港隊吶喊助威,將軍澳MCP新都城中心更誠邀了星級前港隊運動員主理運動體驗工作坊,與大家互動! 前港隊劍擊運動員 「大師兄」張小倫更於8月4日(星期日)來到 MCP新都城中心,分享運動心得及帶領一眾小朋友學習劍擊技巧,大家可以近距離一睹星級運動員風采,齊齊觀賞運動示範。機會極罕,萬勿錯過!

此外,由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦的「邁向巴黎奧運 Road to Paris」焦點活動「矚 · 動 · 奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽將來到壓軸站——MCP新都城中心!下月(8月) 7至11日,公眾可於商場觀賞5位著名體育攝影師為24位香港運動員拍攝破格創新的造型照。除了廣受歡迎的羽毛球夢幻搭檔謝影雪和鄧俊文,還有歷來第4位代表香港出征奧運的三項鐵人運動員伍泰龍、狀態大勇的「跳馬王子」石偉雄、空手道世一新星鄧宇軒等注目運動員! 在充滿體育觸角的鏡頭下,運動員展露追夢的熱情,公眾能透過展覽認識運動員賽場以外鮮為人知的另一面,細膩地感受他們追逐運動夢想的熱情!

MCP新都城中心 – 「齊撐港隊直播狂歡派對」活動詳情:

日期:2024年7月27日(星期六)

時間:下午3時

地點:MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場

直播賽事:

女子重劍個人賽(江旻憓)、女子4×100米自由泳接力初賽(港隊)

嘉賓:人氣女團 Lolly Talk、杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然(劍擊)及前港隊游泳代表蔡曉慧(游泳)

精彩節目:觀賞賽事直播、歌舞表演及遊戲、運動員分享、體育表演(霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、啦啦隊)、Ruby Tuesday下午茶自助餐美食

MCP 新都城中心「星級運動員體驗工作坊」詳情:

日期:2024年8月4日(星期日)(劍擊)

時間:下午1時至4時30分(共3節,每節1小時)

地點:MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場

教練:前港隊劍擊運動員張小倫及資深教練

MCP 新都城中心「矚 · 動 · 奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽詳情:

日期:2024年8月7至11日

時間:中午12時至晚上7時

地點:MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場

