日本柔道王牌落敗崩潰爆氣 拒絕握手遭噓

日本柔道名將永山龍樹於周日（28日）出戰巴黎奧運柔道男子60公斤以下級別8強戰，出現爭議賽果，永山龍樹不敵世界第四的西班牙選手加里霍斯（Garrigos Francisco）出局，拒絕握手離場，兼抗議達5分鐘，令日本隊出現奧運尷尬一幕。

28歲的永山龍樹位列柔道60公斤以下組別日本第一，是今屆巴黎奧運的奪冠大熱，過去曾經與29歲的加里霍斯六度交手，均全取勝利。這次永山龍樹指控裁判疑似宣布暫停後，對手加里霍斯仍然繼續發力猛攻，讓他放鬆被勒頸而倒下六秒，最後才以0：10吞下「一本」落敗。

不甘意外落敗的「日本一哥」永山龍樹，賽後拒絕與加里霍斯握手，直接在場上向裁判抗議達5分鐘，兼請求重新確認影片，引來現場觀眾陣陣噓聲，日本隊教練鈴木桂治認為裁判做出「等待」動作之後，對手加里霍斯卻還持續勒住永山龍樹，並不合理。最後在抗議無果後，永山龍樹也無奈鞠躬離場。

不少人批評永山龍樹此舉沒有風度，欠缺柔道家精神及基本禮儀，他賽後接受訪問回應指控：「或許當下自己的行動不符合柔道精神，但還是需要據理力爭，畢竟很多親友來為我打氣，不希望空手而回。」