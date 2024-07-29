首戰奧運16強止步仍開心　陳諾思：盼記住這種感覺

香港劍擊新星陳諾思（Daphne）周日（28日）於巴黎大王宮美術館，出戰巴黎奧運女子花劍個人賽，最終在16強止步，惟仍創下港隊女子花劍手最佳成績。首戰奧運的Daphne賽後受訪時，承認感到開心，又希望自己可以記住這種感覺，未來繼續進步。

首戰奧運的陳諾思，32強先鬥到「決一劍」，以15比14險勝日本劍手東晟良，惟16強面對德國勁敵沙奧亞，卻以8比15落敗，未能再晉一級。不過年僅19歲的Daphne，賽後卻未感太過失落，賽後接受記者訪問時更一直面露笑容：「很開心，因為完成了自己首屆奧運，兼能夠躋身16強，我非常享受這個舞台，氣氛真的很好。現在目標想休息，因為整季一直未有停下來，下季再努力吧！」同時，她又不忘感謝家人的支持：「多謝家人遠道而來支持我，希望沒有令你們失望，至少贏了一場。」

Daphne續指參與今屆奧運，能夠認清與世界頂尖劍手的實力差距，又稱今次能夠殺入16強，可為自己在未來增添更大信心：「自己與其他奧運選手有一段差距，但已經好過之前，進步空間仍很多，要繼續努力練習。希望自己可以記住今日這種感覺，接下來在世界盃繼續好好享受，打得更好。」