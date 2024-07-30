張家朗「決三劍」奪金　意劍聯投訴中華台北裁判

張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽戲劇性奪金，當雙方打成14平手決勝時，緊張時刻裁判卻3度介入，令「決一劍」變成「決三劍」。最終經過兩次「重打」裁決下，關鍵第3次判張家朗得分。兩名裁判賽後受到炮轟，其中來自中華台北的黃皓志成為眾矢之的，其IG被香港網民「洗版」辱罵，意大利劍聯亦向國際劍聯及國際奧委會投訴「質素差」，並質疑由中華台北裁判擔任香港選手賽事的恰當性。

意大利劍聯主席Paolo Azzi憤怒表示：「這是難以置信的情況，我們會就決賽發生的一切提出抗議，包括裁判選擇及執法表現。我從未見過一場決賽，兩名裁判與其中一名選手來自同一洲份。馬基是真正贏家，卻被剝奪了應得的金牌，裁判質素配不起這場偉大決賽。」

意大利奧委會主席Giovanni Malago亦說：「裁判需受尊重，但我們提出抗議，我和國際劍聯秘書談過，一場意大利和香港的決賽，裁判卻來自中華台北及韓國，這存在根本性問題。國際劍聯說裁判人選是抽籤選出，但在任何情況下，裁判絕不會來自運動員鄰近地區。」

中華台北的黃皓志同時受到香港網民炮轟，他的個人IG就被「洗版」辱罵，大量留言批評他是「黑哨」、「良心去咗邊？」「香港唔歡迎你」、「收了多少錢？」等等。

港將兼張家朗隊友蔡俊彥則在社交網留言：「認真求大家唔好話嗰位中華台北裁判，佢絕對係世界數一數二好嘅裁判。最後判唔出有機會係同另一位韓國裁判達唔成共識，合情合理的。」