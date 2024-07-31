港超聯　港會開操！已簽前港腳羅素

港會周三（31日）在香港足球會舉行季前發布會，並於跑馬地遊樂場展開新球季首課操練，其中港會在新聞稿透露，已簽入前港腳羅素，新任主教練谷卓斯（Chancy Cooke）希望隊中具經驗球員，帶領一眾小將進步。

港會今季經歷巨變，改由曾經擔任香港U20主教練及U23代表隊助教的谷卓斯擔任主教練，福保羅退役擔任助教。球員方面，劉學銘、菲杜化、周子謙及莊文歷等主力離隊，新加盟球員有陳浩嘉、黎皚韜、林智豐和黃琛喆，以及前港腳羅素和曾效力港超聯賽的唐道碧等，惟羅素及唐道碧等仍未歸隊，目前大軍名單有25人，隊長為門將費查。

谷卓斯首度在頂級聯賽擔任主教練，他指球隊方針會有所改變，目前羅致了不少年輕球員，有信心他們在具經驗球員帶領下，有所進步：「我哋想成為1支培養年輕球員嘅球會，所以球會搵咗唔少後生仔過嚟，加上球隊入面有啲老大哥帶住班仔踢，令佢哋進步得快啲。」

谷卓斯又認為，以往執教港隊青年軍的經驗，能夠幫助他勝任港會主教練：「以前教港隊青年軍嗰陣，已經試過同唔少年輕球員共事，對點樣幫佢哋發展有啲諗法，希望我可以令佢哋繼續進步，無論對住咩球隊都有得鍊下。」