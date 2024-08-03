「水中麥巴比」媲美一代傳奇　馬查特4金+4紀錄

有「水中麥巴比」之稱的馬查特周五（2日）在巴黎奧運續顯強勢，收獲個人第4面金牌，以1分54秒06贏得男子200米個人混合泳冠軍，並打破美國傳奇菲比斯於08年北京奧運會上所造的奧運紀錄，今屆已累積4金兼4個奧運紀錄。

馬查特肯定是東道主法國於本屆奧運最搶眼的明星，22歲的他在6天賽事出戰11場，先後奪得200米蛙泳、200米蝶泳、400米混合泳及200米混合泳共4面金牌，成為史上單屆奧運奪4牌的第4人，過去有72年美國史匹茲、88年東德的奧圖及04與08年菲比斯，都曾在單屆奧運個人項目贏得4面金牌；這位「水中麥巴比」賽後表示：「實在太瘋狂，他們都是傳奇，這一刻我還未意識到這有多重要，或者過多幾天就會感覺到。」

外界一直視馬查特為「水怪」菲比斯的接班人，就連已退役的菲比斯都曾這樣說，而對於自己今次的表現，他說:「我覺得這個星期也算順利，一切都很完美。」法國總統馬克龍亦特別入場支持馬查特，更睇得相當投入，而這位法國飛魚已成為了家喻戶曉的體育明星，今天除了在泳館內的東道主泳迷興奮之外，在其他場館，甚至巴黎街道上的支持者都為馬查特奪標而興奮。