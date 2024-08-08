港超聯　均業北區簽12名新兵　踢法穩陣行先

港超球隊均業北區周四（8日）在北區運動場，舉行拜神儀式和季前記者會 ，宣布新季將有12名新兵加盟，而班費大約為700多萬。新任主教練鮑家耀表示，球隊目標站穩中游，踢法則會以穩陣行先。

均業北區去季首度征戰本地頂級聯賽，以第8位衝過終點，不過球隊今季陣容變化極大，卡爾特納、馬圖斯、林駿杰、林樂勤、韋法頓等多達16名球員離隊，並同時一口氣簽入12名新球員，包括龐焯熙、簡嘉亨、波比、吳栢希、鄭宇稀、 凌栢賢、李俊霆 ，外援方面則有4名巴西兵舒拉普、古杜拉、柏度哥斯達、基拿美，以及上季效力港會的中堅費利皮爾。同時，主教練一職亦由上季助教鮑家耀坐正，肯迪擔任隊長、副隊長為羅曉聰、羅港威。值得一提，上季效力傑志U18的香港、巴西混血兒黃子銘正在跟操。

是日會長張玉其、主席朱浩賢連同一眾贊助商代表，先在今季主場北區運動場門外簡單拜神，再移入室內「切燒豬」，球隊之後進行大合照和操練，又即場展視新季主場球衣，當中「朱主席」更透露今季班費約700多萬。鮑家耀繼2020/21球季帶領愉園後，再成頂級聯賽球隊主教練，他接受傳媒訪問時，笑言考慮了大約1星期才答應會方，目標幫助球隊站穩中游：「9隊希望排5、6位，因為都走好多球員，外援又新埋班，都需要啲時間磨合。同埋依家有7至8個後生仔，冇咩港超經驗，想佢哋盡量進步快啲，唔係球隊基本陣容可能得15、16個，其實唔夠人。」「鮑Sir」續指今季會以平常心執教，球隊踢法則以穩陣行先，務求盡量減少失球，避免大家失去信心。

均業北區2024-25年球季職球員名單 :

門將：1.龐焯熙、16.張桂華、19.湯振雄

後衞：2.波比、3.基拿美、5.費利皮爾、6.葉卓文 、23.韋健豪、33.蕭世充、82.凌栢賢

中場：4.李俊霆、8.肯迪、10.羅曉聰、11.古杜拉、14.何振廷、17.尤朗、18.戴子軒、20.鄭宇稀、21.簡嘉亨、22.劉君正 、35.柏度哥斯達

前鋒：7.舒拉普、9.羅港威、12.吳栢希、13.朱偉鈞、73.黃偉國