港超聯　標準流浪簽入前日本國腳菅沼駿哉

標準流浪周五（23日）下午透過新聞發布會公布，簽入34歲日本後衞菅沼駿哉，將會穿起13號球衣，而他亦成為繼林遼太、岡本玲仁、林堂真後，球隊陣中第4位「東瀛兵」。

菅沼駿哉有多年日本聯賽征戰經驗，曾分別效力大阪飛腳、磐田喜悅、町田澤維亞、京都不死鳥等日職球隊，青年軍時期更多次入選日本U17、20、21、23國家隊。菅沼駿哉自2023年外流台灣，上季再轉戰泰超T1，為球隊孔敬聯上陣共14場。

對於首度來港發展，菅沼駿哉表示流浪上賽季取得了不俗的成績，包括奪得「賽馬會菁英盃」冠軍，令他對新季充滿期待：「我希望可以為球隊帶來更多活力，幫助球隊在新賽季中繼續保持競爭力，迎接實力強勁的上游對手。」

作為標準流浪4名日本外援之一，菅沼駿哉續指有信心配合其餘年輕隊友，運用在亞洲聯賽打滾多年的經驗，為球隊作出貢獻：「我會同其他經驗豐富嘅中場球員密切配合，發揮自身嘅組織能力，為年輕隊友創造更多入球機會，兼提升佢哋整體心理素質，克服喺比賽中可能遇到嘅失誤。同時希望後輩保持開放思維、盡情發揮。」

【菅沼駿哉檔案】

姓名：Shunya Suganuma

出生日期：1990年5月17日（34歲）

身高：：1米82

位置：後衛

現效力球隊：標準流浪

球衣號碼：13

曾效力球會：大阪飛腳、熊本深紅、磐田喜悅、町田澤維亞、京都不死鳥、山形山神、台中FUTURO、孔敬聯