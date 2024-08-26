香港隊　赴斐濟踢三角賽　23人決選出爐

9月初國際賽期出戰斐濟三角賽的香港男子足球代表隊，周一（26日）公布23人決選大軍，當中包括8名外流港將。港隊將於9月2日在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練，並於同日下午啟程飛往斐濟作最後備戰，預料會續由暫代主教練勞斯爾繼續領軍。

相對8月初公布的46人初選名單，今次共有一半球員遭剔走，包括李毅凱、羅梓駿、艾里奧、潘沛軒、艾華、史提芬彭利拿等常規港隊成員。而外流港將方面，除了受傷的中甲兵徐宏傑、賓紀文外，孫銘謙、周緣德、勞烈斯、茹子楠、安永佳、陳晉一、余煒廉7名在中國聯賽效力的港將，連同在德國打滾的前鋒米高悉數在陣，惟早前世盃外對伊朗攻入處子球的小將杜俊暉，卻意外落選。

值得一提，去季表現出色的東方翼鋒吳宇㬢，連同新季轉投理文的18歲後衞周子謙，同樣躋身今次決選，兩人有望上演「大港腳」地標戰。港隊首場會於9月5日在HFC銀行球場對所羅門群島，3日後轉到邱吉爾公園再鬥斐濟，翌日返港。

港隊23人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、 謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、周緣德 (大連英博)、勞烈斯 (廣西平果哈嘹)、 鐘樂安 (傑志)、周子謙 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、余煒廉 (無鍚吳鈎)

中場：林衍廷、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、黃 威、胡晉銘 (理文)、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：馬希偉、吳宇曦 (東方)、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、 安永佳 (深圳新鵬城)、米 高 (VfR Mannheim)