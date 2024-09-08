高級組銀牌　3比0挫九龍城　冠忠南區躋身8強

「高級組銀牌」周日（8日）於深水埗運動場上演揭幕戰，首圈賽事由兩支地區球隊冠忠南區與新升班的九龍城正面交鋒。最終南區憑基哥利及積遜的入球，以及迪高的烏龍球，以3比0淘汰九龍城，順利搶得出線資格，將連續兩季與東方爭入4強。

由於南區門將伍瑋謙代表「大港腳」赴斐濟出戰三角賽，未能披甲，今場另派出顏翱天把關，亞哥斯達及基斯控制中場，佐佐木周負責派牌，協助基哥利及史提芬彭利拿攻堅，艾華先列後備；九龍城陣容方面，李瀚灝負責把關，迪高及何瀧浩負責中場屏障，為林學曦和卡朗創造突擊機會。

上半場雙方互有攻勢，16分鐘，先有基哥利接應長傳，禁區抽射入網，率先為南區打開記錄。33分鐘，亞哥斯達侵犯趙少維被罰一面黃牌，九龍城博得罰球由尼天奴操刀，可惜高出，未能把握機會追平比數。

下半場易邊後雙方繼續搶攻，南區換入黎格爾、陳凱柏、積遜、莊晉，九龍城則換入陳文輝、鄭進泓、許嘉樂、艾里安，加強中場壓迫。64分鐘，韋利安中路遠柱直射，但未有命中目標。70分鐘，南區黎格爾右路傳中，基哥利接應後門前起腳，迪高嘗試攔截但擺烏龍，誤踢皮球入自己龍門，令南區更佔領先優勢。88分鐘，基哥利底線傳中，積遜門前頭槌頂入，南區成功拉開比數至3比0。補時階段，雙方未有進帳，最終南區憑以3比0擊敗九龍城，晉級「高級組銀牌」8強，將連續兩季與東方爭入準決賽。

南區以3球勝出，但主教練楊正光坦言，受場地質素影響，上半場演出未算理想，幸好球隊成功把握機會，鎖定勝局：「落完雨令球場草皮偏軟，搞到兩隊用波好唔舒服，影響表現，但好開心大家下半場開始掌握到啲踢，又把握到機會入波，先贏到3球。」

談到李小恆及川瀨浩太，連續兩場未被列入大軍名單，「光Sir」解釋由於球隊外援名額已滿，需作出取捨，又特別提到，希望李小恆盡早取得特區護照：「希望李小恆盡快攞到特區護照，如果佢以本地球員身份註冊，對佢同球隊都有好大幫助。」

至於九龍城各項賽事，頭兩場共失8球，主教練陳銘剛承認需要作改善：「防守真係要畀心機執執，不過我依然對球員好有信心，希望之後愈嚟愈好，唔好辜負球迷嘅期望。」對於今仗改由李瀚灝把關，「剛Sir」稱隊中所有門將的狀態，皆非常出色，解釋作出是次變動，旨在帶來新元素。