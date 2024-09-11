湖人新球衣印上「44號」肩帶　致敬謝利韋斯

新一季NBA於下月開鑼，湖人周三宣布新球季的球衣將會印上「44號」的黑色肩帶，以向今年去世的球隊傳奇謝利韋斯（Jerry West）致敬。

湖人將於10月22日出戰今季揭幕戰迎鬥木狼，為了向謝利韋斯致敬，以表揚這位已故名宿在過去30年、作為球員及管理層對球隊作出的重大貢獻，球隊將於今個賽季的球衣，在左肩位置佩戴印有他當年球衣「44號」的紀念帶。

謝利韋斯被譽為史上最偉大的後衞之一，他帶領湖人9次闖入NBA總決賽，並於於71-72賽季奪得總冠軍，場均得分27.03分，曾14次入選全明星。值得一提NBA的標誌性Logo正是以謝利韋斯的剪影作為靈感。

今年6月去世的謝利韋斯，享年86歲，他於球員時代有輝煌成就，退役後亦是湖人高層的重要人物，於80年代打造了Showtime的紫金軍團，球隊在10年內5奪總冠軍，當中「奧尼爾+高比拜仁」的超強組合，最終連贏三屆總冠軍。

此外，湖人亦官方公布了新賽季10個主題之夜，揭幕戰為「謝利韋斯慶典之夜」，屆時將向球迷送贈謝利韋斯的44號球衣，明年2月27日為則「父與女之夜」以紀念高比拜仁。