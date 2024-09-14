港超聯　均業北區主場同九龍城鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）在北區運動場爆發「地區打吡」，由均業北區主場迎戰九龍城。雖然九龍城各項賽事兩戰皆北，但北區要四日內兩戰，體力恢復進度如何，隨時成為今場勝負關鍵。（港台電視32、on.cc東網周日下午4時同步直播）

北區周中在聯賽以1比5不敵東方，主教練鮑家耀指該仗有作出輪換，以集中精力應付九龍城，形容兩隊實力接近，惡鬥難免：「兩隊實力差唔多，好睇臨場發揮，雖然我哋周中踢咗場聯賽，但有安排啲主力抖抖，希望大家盡快恢復信心，同九龍城鍊過！」

上場後備入替的羅港威，稱九龍城開季以來，演出並不失禮：「雖然九龍城係新升班，但陣中好多球員踢過好多年頂級聯賽，而且佢哋頭兩場就算對住大埔同冠忠南區，表現都唔算太差，所以今場應該幾惡踢。」「港威」又謂球隊頭兩場聯賽已失7球，盼隊友做好防守：「我對球隊進攻唔太擔心，但防守就唔多理想，呢兩場都有失埋啲大意波，希望今場可以守好啲，咁先有機會贏波。」

另一邊廂，九龍城各項賽事兩戰皆北，但主教練陳銘剛強調球隊踢法不會有太大轉變，希望季初能夠穩定風格，改善成績：「始終每個人球員進步嘅幅度都唔同，最重要係Keep住每場改善，避免一啲大意失誤，希望球員能夠理解，同發揮番球隊嘅戰術理念，享受比賽過程之外，可以陸續交到成績畀大家睇。」

談及作客北區，曾錦濤指球隊在防守上需要加強集中力，避免再次犯下大意失誤：「球隊在過去兩場失咗8球，數字上唔太理想，所以今場仔細研究過北區嘅進攻方式，針對改善防守，希望能夠減少犯錯。」「阿濤」亦指出北區四日兩戰下，對手體力上必然有所影響：「北區可能辛苦啲，四日內踢兩場，對任何球隊嚟講都唔簡單，所以體力上對我哋嚟講係有少少優勢。」

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：22.劉君正 94.韋健豪 6.葉卓文 3.基拿美 2.波比

中場：11.古杜拉 35.柏度哥斯達 8.肯迪 29.簡嘉亨

前鋒：9.羅港威

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 97.泰華 2.余沛康

中場：25.許嘉樂 6.鄭進泓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：27.卡朗 10.林學曦