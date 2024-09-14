港超聯　傑志主場1比1賽和冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）尾場賽事假旺角大球場上演，由上場聯賽失分的傑志主場鬥冠忠南區。雖然上半場有基哥利率先開紀錄，結果完場前「藍鳥」憑祖連奴的入球，以1比1賽和冠忠南區，雙方各袋一分。

「藍鳥」今場改由王振鵬把關，派出鐘樂安、利亞倫、裴栽釪等新兵擔正，祖連奴、迪美路夫先列後備，泰利、慈英則不在大軍名單之列；南區陣容方面，由歸隊的伍瑋謙負責把關，佐佐木周負責派牌，協助基哥利攻堅，艾華、史提芬彭利拿先列後備。

開賽初段，場濕地滑下影響雙方控球組織攻勢，13分鐘，韋頓左路壓入禁區窄位射入，但經球證VAR確定球員越位在先，判入球無效。23分鐘，基哥利起腳但中柱。32分鐘，南區換入黎格爾代替受傷的陳凱柏，7分鐘後，南區火力全開，39分鐘，基哥利接應佐佐木周長傳，門前抽腳射入，為南區率先打開紀錄。補時階段，川瀬浩太入替恩奴。上半場，南區以1比0取得領先優勢。

下半場，雙方均有換人調動，傑志換入祖連奴、迪美路夫、巴登卡、潘沛軒；南區換入史提芬彭利拿、游卓峰。78分鐘，史提芬彭利拿左路推入禁區外起腳，未能命中目標。86分鐘，川瀬浩太飛身倒掛救出對方射門。南區救出後的4分鐘，祖連奴臨完場前接應利亞倫射入，為傑志扳平比數至1比1。最終雙方打成平手以1比1完場。