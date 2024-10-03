維拉破拜仁不敗紀錄　超級後備金球震撼球壇

周四(3日)凌晨歐聯爆大冷！相隔41年再戰歐聯嘅阿士東維拉，喺第2輪主場1比0擊敗德甲班霸拜仁慕尼黑，終止對方喺分組賽/聯賽長達7年嘅不敗紀錄，同時複製維拉1982年歐聯決賽贏拜仁捧盃嘅經典。祖漢杜蘭今場後備入替再建奇功，轟入靚波笠死紐亞震撼球壇！

拜仁喺歐聯首輪狂勝9比2，今仗作客維拉被一致睇好，亦順利搶到更多控球，不過面對維拉嘅堅固防守同快速反擊，雙方一直拉鋸。70分鐘維拉換入「後備殺手」祖漢杜蘭，呢位哥倫比亞小將79分鐘建奇功，佢接應柏奧托利斯直線，睇準紐亞企出禁區失位，第1時間笠射入網，為維拉取得呢場歷史性勝利。

拜仁對上一次喺歐聯分組賽/聯賽階段輸波，已經要數到2017年，期間41場不敗亦係歐聯歷史紀錄，估唔到今場被維拉打破金身。更有意思嘅係，維拉史上唯一一次歐聯冠軍，就係1982年決賽1比0贏拜仁封王，呢場勝仗勾起維拉球迷最美好嘅回憶。

今場最大功臣係20歲新星祖漢杜蘭，擔任「後備殺手」嘅佢今季只上陣290分鐘，但已經有6個入球，平均唔夠50分鐘就有入波，當中5球係後備上陣攻入。維拉領隊艾美利賽後表示：「恭喜維拉上下，依家要好好享受呢場勝仗，我哋仲有6場波同18分要去努力。」