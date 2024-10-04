中村祐人：澤維亞為爭標誓擒前鋒

町田澤維亞上周末於日職榜首大戰作客以0比2不敵廣島三箭，令他們的爭標路途遇到了嚴重打擊。

在該場比賽，三箭各方面的表現都在澤維亞之上，當中包括防守強度、力量、邊線進攻，以及長傳攻勢後的第2點落球爭奪。

澤維亞最近的入球數字也相當低。雖然相馬勇紀傷愈復出後還未重拾最佳水平，但我認為他依然擔當著於前場改善球隊進攻表現的角色。如果他們想保持爭冠希望的話，相馬勇紀就需要盡快交出回勇表現了。

川崎前鋒上場聯賽於主場以5比1大勝新潟天鵝，但如今仍然徘徊在聯賽榜中游位置。

前鋒於該仗中的高位壓迫，令對手建立攻勢時頻頻出現失誤。而且，他們的前線進攻球員亦盡顯驚人的速度及個人技術，表現相當出色。

山田新最近成為了他們的入球來源，今仗面對澤維亞的積極防守，他將會負責製造入球機會。事實上，這名24歲的前鋒更加有可能會入選日本國家隊，故今場賽事將會憑著強勁的射門能力，為對手後防產生威脅。

町田澤維亞絕不容許再次出現失之交臂的情況，我預計他們今場對碰將可發揮出最大的防守強度及力量，誓要封阻川崎前鋒的搓傳進攻，以確保於主場取得3分。