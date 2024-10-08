【女子歐聯】車仔迎皇馬捧半和

女子歐聯分組賽今晚拉開戰幔，最矚目之戰，梗係B組車路士女足主場硬撼皇家馬德里女足。大家近況都唔錯，狹路相逢勝負難料，首輪賽事大打穩陣波，初段隨時處於膠着，半場好難分到勝負，揀半場和合理。（周三凌晨3時開賽）

男子歐聯今屆賽制大變，反而女子歐聯就簡單好多，經過早前第1及第2圈後，依家嚟到分組賽有16隊，共分落A至D組各有4隊，每組頭2名進身8強，賽制同以往男子歐聯一樣，只係隊數較少。

車仔女足近年喺國內打橫行，未計其他盃賽，單係女子英超就締造5連冠，而今季開咧頭兩輪亦贏晒，氣勢未減。雖然車仔女足未嘗歐聯冠軍滋味，但近年戰績不俗，2021年闖入決賽，不敵巴塞女足屈居亞軍，而近兩屆都殺入4強，絕對唔失禮，佢哋陣中有英格蘭國腳蘿倫占士，即係車仔男足列斯占士個妹，實力有番咁上下。

另邊廂，皇馬個朵梗係好響，不過與「銀河艦隊」曾15次稱霸歐洲相比，皇馬女足確係削好多，唔單止未贏過歐聯冠軍，就連決賽都未入過，近3屆最好成績只係闖入8強。好彩皇馬女足各項賽事豪取7連勝，除咗喺聯賽咬住榜首巴塞女足唔放外，喺歐聯第2圈兩回合計以5比2淘汰士砵亭女足，狀態幾弗有力一戰。

翻查紀錄，雙方近4次交手，車仔女足取得2勝2和稍佔上風，但其中3次半場打和，似乎大家每逢碰頭，初段都係試探為先，摸清對方個底，唔敢輕舉妄動，加上今場只係首輪賽事，亦唔使急於搶勝，半場再次打和亦屬正路。

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