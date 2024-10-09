甲一　建龍飛馬力挫晉裕取首勝

甲一男籃聯賽周三（9日）揭幕，建龍飛馬憑5人得分上雙，以84：75力挫有艾勤轟30分的晉裕，取得賽季首勝。

上季第6名晉裕外援艾勤回歸正選登場，上季第9的建龍飛馬則未有派出外援，開局晉裕打出7：2。建龍飛馬張馳岳「2＋1」後再轟三分球反超前至14：12。甲一新丁曾朗謙中距離得手，另外博得罰球，助球隊稍稍領先15：14。

第2節晉裕的艾勤發力單節轟11分，曾朗謙亦有6分進帳，建龍飛馬則有鍾俊昇內外開弓貢獻8分，晉裕半場領先41：38。

換邊後形勢逆轉，建龍飛馬的馮嘉豪妙傳鍾俊昇上籃得分後，自己亦博得「3＋1」及快攻上籃，率隊拉開至62：55。

決勝節，晉裕隊長兼控衞趙蕸雄錄4犯被迫退下火線到最後1分多鐘才回到場上，銀牌得分主力蕭俊傑關鍵時刻兩次上籃「炒粉」，錯失追近機會。建龍飛馬鍾俊昇手感發燙再轟三分彈，劉家傑亦搶7分，一度拉開15分差距。晉裕雖有曾朗謙命中三分球及艾勤補籃「回血」，惟球隊已經陣腳大亂，未能扭轉戰局。最終建龍飛馬以84：75擊敗晉裕，聯賽旗開得勝。

今場建龍飛馬有5人得分達雙位數，鍾俊昇上陣39分鐘取全隊最高23分，包括3記三分球，另加8個籃板、4次偷球。張馳岳15分6籃板3偷球，另外劉家傑和馮嘉豪各取13和11分。

建龍飛馬於銀牌錄得兩連敗出局，聯賽首戰即打響頭炮，擊敗上季第6名兼有外援坐鎮的晉裕，由漢友來投的鍾俊昇再次取得球隊最高分，他表示樂於擔當得分角色，「雖然外援暫未能註冊，但球隊爭勝心很強，大家訓練都很積極。今季香Sir（香振強）想我肩負更多責任，進攻加強侵略性，協助球隊贏球。因為出場時間都會增加，所以我都對自己要求更高，希望做好每一個細節，盡快入局。」

33歲的鍾俊昇是隊中經驗較多的球員，他笑稱不介意被稱為「老將」，最重要是幫到球隊，「好開心今季可以有更多發揮機會，畢竟球隊有很多年輕球員，需要一些較年長的球員帶領，進步會更快。每個人都會變老將的，可以帶領後輩都好有滿足感。」