溫網明年起用「鷹眼」球線技術　司線員將成歷史

溫布頓網球錦標賽周三（9日）透過官網正式宣布，明年起比賽線審將改用鷹眼電子系統(ELC)取替司線員，意味着147年的溫網司線員傳統即將成為歷史。

溫網明年起將全面導入數架「鷹眼即時電子線審系統」（Hawk Eye Live Electronic Line Calling, Live ELC），用以判定球落點與軌跡等輔助主審判決的工作。主辦方全英俱樂部 (AELTC)行政總裁 Sally Bolton 表示：「去年的賽事中進行了系統測試，經過長時間的考慮和協商後，決定在錦標賽上引入鷹眼電子系統，這項技術已經足夠穩固成熟，明年可轉向全自動系統進行線審。」鷹眼電子系統(ELC)最初是在2020年美國公開賽上推出，原本是作為一項防疫措施而實施，旨在減少疫情期間球場上的工作人員數目。此後，它被廣泛採用，成為美國公開賽和澳洲公開賽等重大賽事的首選系統。而溫網作為最負盛名的網球賽事之一，新系統的引入有望可提高審判準確性和公正度，以人工智能技術，最大限度地減少誤判的可能，亦標誌著網球界裁判流程的現代化。

除了引入鷹眼電子系統(ELC)之外，溫網同時調整2025年男單和女單決賽日的開賽時間，決賽將由傳統的下午2點，改為下午4點開始；雙打決賽將安排在下午1點舉行，溫網期望賽程的新調動可以更方便雙打選手安排日程，並透過賽程調動，增加收看單打決賽的觀眾人次及期待值。