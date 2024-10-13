賽馬會菁英盃　大埔A組先袋3分

「賽馬會菁英盃」A組賽事周日（13日）於大埔運動場上演，由大埔火併東方。結果大埔憑伊高沙托尼及加比爾各建一功，以2比1贏波。

大埔今場派出林志基把關，郭縉諾、韋法頓擔任正選，李樂謙、伊高沙托尼和馬卡雷拿組成前線三叉戟，盧卡斯先列後備；至於東方由鍾凱文把關，起用楊棟棋、李俊霆及柏拔共四位U22球員，丹尼爾扼守中路，馬高斯坐鎮中場，黃皓雋負責攻堅，巴科爾、馬希偉則先列後備。

開賽8分鐘，有「主場」之利的大埔先有埋門機會，李樂謙禁區頂橫傳給馮冠鳴，馮冠鳴大腳一抽楣頂出界。12分鐘，加比爾後場大腳送前，伊高沙托尼把握對方後衞丹尼爾和門將鍾凱文之誤會，輕鬆射入空門，為大埔領先1比0。19分鐘，伊高沙托尼接應比迪高橫傳，右路拉弓斜出。23分鐘，馮冠鳴侵犯李俊霆，東方博得罰球，由馬高斯主射惜未能命中目標。最終大埔領先1比0完上半場。

換邊後僅兩分鐘，柏拔左路傳球入禁區，黃皓雋施凌空半倒掛射門，皮球一飛沖天！54分鐘，梁冠聰禁區內用「私家Cue」建功，為東方追成1比1。戰至82分鐘，伊高沙托尼右路開出角球，加比爾禁區內無人看管下頂入，將比數改寫成2比1。最終大埔亦以這個比分，成功在A組打響頭炮。