丹麥羽賽　「鄧謝配」挫印尼組合晉級8強

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪周四（17日）在丹麥羽毛球公開賽次圈，與印尼組合Rehan Naufal Kusharjantck/Lisa Ayu Kusumawati經57分鐘的激戰後，以局數2：1（16比21、21比18及21比16）勝出，晉級8強。

兩支組合過往曾對賽8次，「鄧謝配」以7勝1負的戰績佔據絕對優勢。但印尼組合第1局立即下馬威，初段以6比3領先後，雖然一度被港將打出1段6比2的攻勢，反超9比8，但印尼組合隨即連取3分，重掌領先，並順勢先贏1局21比16，把港隊球迷嚇出一身冷汗。

「鄧謝配」第2局背水一戰下入局較快，中段曾拉開至15比11，但印尼組合此時發威，成功逆轉18比17，幸好處於落敗邊緣的「鄧謝配」，發揮一貫鬥志頑強的作風，連贏4分，以21比18追平，把賽事逼至決勝局。

大難不死的「鄧謝配」，第3局氣勢如虹，雖然兩度以3分落後，戰至中段仍落後8比10，但港將反超11比10後就未曾讓出領先，最終「鄧謝配」控制大局下，終於贏多局21比16，闖入8強。