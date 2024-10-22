香港隊　11月友賽初選出爐　李小恆、何瀧浩首入圍

中國香港男子代表隊11月11至19日，將主場與菲律賓、毛里求斯進行兩場國際友誼賽。足總周二（22日）下午公布初選名單，當中冠忠南區翼鋒李小恆，連同九龍城中場何瀧浩同樣首次入圍。港隊大軍會於11月11日，在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首課操練。

今次初選共有52人，孫銘謙、周緣德、陳晉一、茹子楠等外流兵悉數入選，而季初表現出色的35歲九龍城後衞曾錦濤，同樣繼續入圍。值得一提，名單上出現了兩名新面孔，包括效力九龍城小將何瀧浩，以及原籍法國、直至今年10月才成功領取特區護照的冠忠南區翼鋒李小恆，令人期待。

港隊52人初選名單如下：

門將：龐焯熙 (均業北區)、葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖、黃梓浩 (東方)、 費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安 (傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、曾錦濤 (九龍城)、周子謙、杜 度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、 杜國樑 (南京城市)、陳晉一 (上海申花)、賓紀文 (蘇州東吳)、 尼高拉斯 (大埔)、余煒廉 (無鍚吳鈎)、徐宏傑 (雲南玉昆)、曾以行

中場：趙正宇 (BFB Pattaya City)、林衍廷、余在言 (東方)、鄭展龍、顏卓彬、 陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、何瀧浩 (九龍城)、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、艾華、李小恆、 史提芬彭利拿 (冠忠南區)、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、張憙延、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米 高 (VfR Mannheim)、杜俊暉