沙恩斯奪F1墨西哥站冠軍：離隊前我做到了

周日在墨西哥城上演的F1墨西哥站賽事鬥得激烈，法拉利的沙恩斯迎來別具意思的分站冠軍，並協助車隊在車隊總成績超越紅牛，升上次席，而車手榜爭逐同樣精彩，麥拿侖的諾里斯奪今站亞軍，加強對紅牛車王麥斯韋斯塔本衞冕路的威脅力。

法拉利車隊最近表現強勢，今站排位頭出擊的沙恩斯幾乎由頭帶到尾下，率先完成71圈的爭逐，以1小時40分55秒800衝線，迎來今季第二個分站冠軍，這也是法拉利自1990年後，首次踏上墨西哥站頒獎台最高台階，這位30歲的西班牙車手賽後激動地表示:「今站冠軍對我來說很有意思，我很想贏得這個冠軍，早前曾經講過希望可以離開法拉利前再贏一次冠軍，今天我做到了，當然再有會更好。」沙恩斯來季將會離開法拉利，其位置將由「黑帝」咸美頓取代。

至於今季表現勇猛的麥拿侖車手諾利斯，奪得今站亞軍，隨着爭取衞冕的韋斯塔本因被兩罰而跌落第6名，令這兩位車手爭逐今季總冠軍更加激烈。此外，今站另一焦點是傳奇車手阿朗素，這是他生涯第400場大獎賽，賽會也特別在開賽時展示大型橫額致敬，惟阿朗素在第15圈因戰車出現故障，無奈退賽。

法拉利在沙恩斯今站奪冠，勒卡歷獲季席，協助車隊在車隊總排名榜超越上屆總冠軍紅牛，升上次位，並直逼有29分優勢的麥拿侖。至於車手總冠軍榜，韋少仍以362分位列榜首，但諾里斯將拉近距離，目前以315分位列次席，勒卡歷以291分暫列第3。