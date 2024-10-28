高爾彭馬打救車路士　媲美「唔識」傳奇球星

車路士周日(27日)主場2比1擊敗紐卡素，贏波英雄一如所料又係高爾彭馬，呢位英格蘭新星1次靚策劃加1個入波，自編自導呢場勝利。高爾彭馬賽後獲讚媲美意大利傳奇蘇拿，不過只得22歲嘅高爾彭馬竟然唔識佢，承認只喺遊戲機入面見過。

車路士被指係高爾彭馬嘅「一人球隊」，今場繼續由頭帶到尾，4分鐘已有入波慘食詐胡，18分鐘喺後場一次精彩「手術刀」長傳，畀柏度尼圖快放傳中尼高拉斯積遜射入。紐卡素32分鐘由阿歷山大伊沙克追平，不過高爾彭馬47分鐘轟入今季個人聯賽第7球，帶領車路士2比1贏波。

高爾彭馬呢1年幾統治性表現，獲讚可同車路士傳奇前鋒蘇拿相比，不過高爾彭馬自爆唔識呢位意大利名將：「我知道佢(蘇拿)係《FIFA》入面嘅傳奇球員，所以佢一定好勁，我真係冇乜睇過佢，不過人人都話佢好犀利。」

車仔領隊馬利斯卡就話：「我唔覺得高爾彭馬會識蘇拿，但係老實講，佢哋真係幾似！我係意大利人當然熟悉蘇拿，好難將佢哋比較，我只可以話佢哋都係高質球員。」蘇拿喺1996年至2003年效力車路士，為當時仲未進入「油王時代」嘅車仔，贏過歐洲盃賽冠軍盃同2屆英足盃冠軍。