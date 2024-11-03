港超聯　艾華90+6入波　南區逼和流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）頭場，首次在聯賽主場出擊的標準流浪，於青衣運動場惡鬥冠忠南區。流浪半場靠岡本玲仁入球領先，但南區之後圍攻，「90＋6」更靠後備入替的艾華頭槌建功，最終以1比1逼和對手，各得1分。

流浪由今季首次在聯賽正選上陣的盧兆崎把關，4名東灜兵林遼太、林堂真、菅沼駿哉，以及岡本玲仁齊齊擔正，劉智樂、雷仙奴負責攻堅。南區則派出黃浩然、宋柱浩鎮守後防，亞哥斯達墮後派牌，入球重任落在基哥利、積遜身上。

南區甫開賽即反客為主，13分鐘積遜側身窩利但角度太正。不過先開紀錄一方卻屬標準流浪，18分鐘雷仙奴落底傳入中路，後上的岡本玲仁撞射破網。30分鐘流浪差點再下一城，劉智樂門前快腳一抽可惜中楣。1分鐘後岡本玲仁前場逼搶成功後，推入禁區起腳，又被伍瑋謙撲出。上半場尾段，流浪再有入球機會，雷仙奴接應短角球，勁射再次未能考驗Ivan，流浪領先1球返入更衣室。

易邊後南區一口氣換入趙聡悟、史提芬彭利拿及李嘉耀，表現稍有起色。56分鐘後積遜罰球傳中，基哥利頭槌一搖直飛死角，盧兆崎單手托出底線。南區之後再換入李小恆加強攻力，85分鐘基斯頭槌二傳，「肥彭」近射又被盧兆崎神勇擋走。不過南區努力有回報，90+6終靠艾華頭槌追平，最終雙方踢成1比1。