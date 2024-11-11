馬君正煞科戰成功逆轉迎4連霸　鄭清然重奪冠軍

兩位巴黎奧運港隊代表馬君正及鄭清然周日於「海通國際2024香港滑浪風帆公開錦標賽」主場奪冠，「大頭妹」馬君正於周日女子公開組唯一一場賽事以些微之差力壓兩屆奧運銅牌得主安瑪威爾森（Emma Wilson)衝線，二人總成績在扣除最差名次後並列同分，「大頭妹」得以最後一場較佳名次力壓該英國女將，取得賽事4連霸。男子組方面，鄭清然亦繼2022年後再度封王，為兩周後於深圳展開的亞洲賽注下強心針。

比賽周日於天文台改掛一號風球後再度開賽，由於男、女子組參賽人數未達獎牌賽要求，按賽例以總成績計算最終名次。女子組於最後一日唯一一場賽事出現戲劇戰果，原先在總成績落後兩分的「大頭妹」馬君正在衝線時後來居上，力壓安瑪威爾森取得首名。經過5日共16場賽事，二人在扣除最差場數名次後並列同分，同時亦雙雙取得8場第一，按賽例根據最後一場賽事成績定出冠軍誰屬，「大頭妹」得以自2021年以來連續4年封后，安瑪威爾森及其英國隊友愛麗絲懷特（Alice Read)分列第2、3位。

後上奪冠的「大頭妹」笑言要感謝「天助」:「今天賽前也不知道是否能順利開賽，放鬆心情之下反而有意想不到效果，直至衝線一刻我也不知道自己真的羸了。Emma這幾年在國際賽表現非常穩定，能夠贏她無疑為我加強不少信心，希望在未來的香港公開賽，也能再次與她及其他海外高手較技。」連日到訪香港多個景點的Emma亦期望崔護重來：「這次旅程非常豐富，我們體驗不少地道美食及文化，不過最令我難忘的還是山頂夜景，希望有機會再次來到香港比賽。」

男子組方面，鄭清然於16場賽事取得10場首名，以壓倒姿態繼2022年後再次稱王，另一港將歐令揚則以3分之差力壓南韓的金燦義奪得亞軍。首日一度落後的清然直言曾因緊張失準，其後調節心態穩步上揚，並讚揚兩位師弟歐令揚、何銘諺的進步表現帶動良性競爭。一眾港隊代表將於本周先赴上海角逐滑浪風帆大師賽「寓賽於操」，其後再轉戰深圳出戰iQFOiL滑浪風帆巡迴賽中國站暨亞洲錦標賽。