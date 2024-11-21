全城狂熱！FIBA3x3香港年終賽2024明日開鑼　首度融入港產特色攤檔

「FIBA 3x3 香港年終賽2024」將於周五（22日）歷史性假維多利亞公園正式開鑼，賽事以「Sportertainment」嘉年華為主題，除了場內有14支世界頂尖球隊的精彩比拼之外，場外設有「3x3 Village」開放予公眾入場，讓市民在維園共襄盛舉，感受國際籃球大賽帶來的熱鬧氛圍。

「3x3 Village」嘉年華活動雲集不同吃喝玩樂的特色攤位，節目內容豐富，包括一連串城市運動體驗，以及超過60個特色市集和美食攤位，由周五正午12時正免費開放予市民入場。今年賽事更首度與長洲太平清醮合作，融入搶包山、飄色巡遊等香港傳統文化元素，推出賽事聯乘平安包，讓球迷感受香港中西文化融合的魅力，屆時憑賽事指定門票票尾的市民，即可參與會場限定的「3x3聯乘平安包蓋印體驗」，太平清醮攤位負責人Martin表示今屆特別為賽事設計平安包印章，務求為活動增添色彩：「今次首度與『FIBA3x3香港年終賽』合作，我們特別為賽事設計了『3x3』的平安包印章，讓市民可一嘗製作平安包的樂趣之餘，更可以這份獨特的紀念品帶回家，期望透過這個平台將太平清醮這項香港非物質文化遺產，向世界各地的球迷分享。」周六（23日）在嘉年華區更有兩次飄色巡遊及舞獅表演，為球迷呈現具香港獨特風格的年終賽開幕典禮，預計屆時將吸引過千市民一同觀賞。

另外，今年由香港遊樂場協會協辦的城市運動區，亦帶來匹克球、劍擊、五人棒球、乒乓球、擲斧等多項精彩新興運動關卡任玩，讓球迷透過遊戲享受不同運動的樂趣；包括夾公仔、擲圈和乒乓過關等荔園經典遊戲攤位，亦首度進駐嘉年華，完成體驗後市民可以收集遊戲印章換領精美獎品，適合一家大細參與。值得一提的是，現場設有超過20個美食攤位，提供本地手工啤酒、手搖茶飲、地道街頭小食等，球迷可以盡情邊吃邊玩，於維園渡過前所未有的精彩周末。