高級銀牌　東方1球淘汰冠忠南區

旺角大球場周六（23日）上演「高級組銀牌」8強補賽，由東方火併冠忠南區。最終東方憑巴杜姆開賽48秒的入球，最終以1比0淘汰冠忠南區，4強將鬥標準流浪。

東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍拿亞扼守中路，林衍廷、余在言組成中場，支援巴科爾、巴杜姆在前線攻堅；至於南區的伍瑋謙及基斯「復出」，由宋柱浩和「倒戈」的黃浩然鎮守中路，基哥利及艾華聯手負責攻堅。

開賽僅1分鐘，南區已告失守，巴杜姆在巴科爾助攻下，右腳妙射破網。10分鐘，基哥利與拿亞出現碰撞但球證未有表示，佐佐木周截到皮球後，禁區頂左腳抽射，可惜僅中楣。13分鐘，東方傳來壞消息，拿亞因傷退下火線，由梁振邦入替。17分鐘，巴杜姆接應巴科爾傳送，起射但高出。33分鐘，南區迎來黃金機會，艾華以頭鎚接應黎格爾左路傳中，皮球省中對方球員，基哥利截到後門前直射，高素巴耶夫及時「護空門」，為東方力保不失。上半場尾段雙方攻勢放緩，東方暫時以1比0領先南區。

易邊後，南區先後換入史提芬彭利拿及積遜加強攻力，惟雙方戰況膠着，南區在東方嚴防下攻勢多次中斷。下半場中段，東方巴杜姆及賀爾先後嘗試於邊路進攻，亦在川瀬浩太的解圍下無功而還。直至補時階段，雙方均未有入球進帳，最終東方以1比0保住勝局，順利晉級4強