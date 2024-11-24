男籃亞盃外　下半場失守　香港不敵菲律賓

男子籃球亞洲盃外圍賽B組賽事，香港周日（24日）大戰排名高踞34位的菲律賓，最終以54：93告負，錄得4連敗。

首段階香港主場以64：94告負，港隊今場作客甫開戰即緊纏對手，徐遠征取5分、蔡再懃命中三分球，戰成9：10。菲律賓其後拉開12分，楊睿騏連轟兩球三分球，追成16：25。

港隊上半場把握不少外圍機會，梁兆華、梁嘉顯連中三分球，中鋒卜聿揚「單手罰球」兩罰中1，追至23：25。菲律賓靠達美奧裡外開弓搶9分，拉開至41：25。蔡再懃「and1」為港隊「止血」，其後葉耀邦中距離得手，梁兆華再轟三分球，收窄差距至35：45。

換邊後，港隊攻力「跌watt」加上失誤增多，全節僅得8分，菲律賓則有歸化球員布朗尼單節8分，加上史葛湯臣兩記三分球，大幅領先至67：43。

第4節菲律賓收起內線主力蘇圖，香港中鋒惠龍兒終於「開齋」取6分，不過為時已晚。菲律賓後備球員手感火燙，奇安寶、達美奧、安莫斯轟三分球，CJ 佩雷斯單節8分，以93：54收穫勝利。

數據方面，菲律賓5人得分上雙，其中達美奧16分5籃板，費查度得14分8籃板，蘇圖12分15籃板，全隊籃板數多達56個，比香港多22個。香港最高分球員為11分的梁兆華，其次為10分的徐遠征。

菲律賓4戰全勝率先取得晉級資格，至於香港將於2025年2月回到主場，分別迎戰新西蘭和中華台北。