風雨飄搖背水一戰　皇馬搶W出生天

歐聯第6輪好戲碼，衞冕嘅皇家馬德里將會作客阿特蘭大。皇家馬德里貴為歐聯史上最成功球隊、捧過15次冠軍，現時僅得2勝3負排24位，處於出局邊緣，咁嘅成績實在無法交代，相信「銀河艦隊」今場會當淘汰賽嚟踢，加上佢哋近3次對阿特蘭大全勝，平手盤要皇馬。（Now 643周三凌晨4時直播）

現時皇馬出線形勢相當惡劣，最後3輪都係生死戰，餘下對手包括今場嘅阿特蘭大，跟住就係1月底對薩爾斯堡同比斯特，如果今場攞唔晒3分，好可能會跌出24位落入淘汰區，到時就非常危險，而且堂堂歐聯衞冕球隊，踢到依家咁嘅成績實在講唔過去，點都要做啲嘢。

皇馬近期表現極之唔穩定，近4場2勝2負，幸好上場有反彈演出，喺西甲3比0大勝基羅納，基利安麥巴比重拾射門鞋，同樣有進帳嘅祖迪比寧咸雖然拉傷內收肌，但會紮住上陣，更有消息指會長皮里茲「落柯打」，今場之後評估主帥安察洛堤去留，「肥安」為保飯碗肯定打醒十二分精神，諗辦法帶領球隊贏波。

歐聯經過5輪賽事，阿特蘭大延續上季勇奪歐霸盃走勢，暫以3勝2和不敗成績排第5，近期更錄得9連勝氣勢如虹，意甲登上榜首；不過細心睇，佢哋今屆歐聯最難打只係作客阿仙奴，結果悶和0比0，其餘對手都並非頂級豪門，好成績只係籤運使然，佢哋球員逐個秤同皇馬級數有段距離，而且近3次交手全敗，包括季前歐超盃淨吞皇馬2蛋，今場再輸唔奇。

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