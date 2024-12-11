仙拿連續兩年當選ATP球迷最愛　今季僅輸6場

網球年終「世一」仙拿再添一項榮譽，連續第二度當選ATP年度球迷最喜愛單打球員，成為沙芬及費達拿後第三位連續兩年贏得這個獎項的球員。

這位意大利大男孩表示:「我只想感謝全世界所有投票給我的球迷。」即將結束了他六年生涯最成功賽季的他稱:「這對我來說意義重大，因為投票來自你們所有人，你是我喜歡打網球的其中一個原因，你們的支持令我整個賽季都是令人驚嘆。」

仙拿以16場連勝為2024年揭幕序幕，包括贏得澳網、生涯首奪大滿貫奪冠，為意大利人寫下歷史，並在今年巡迴賽贏得8個錦標，包括他第二個大滿貫的美網，帶領意大利成功衞冕台維斯盃，繼而上月在年終總決賽封王，為今季劃上超完美句號。

這位23歲球星是網球史上第19位年終世界第一，也是公開賽時代第3位在同一賽季贏得兩項大滿貫冠軍的球手；今年79場比賽僅輸6場，並且未試過直落兩盤輸波，與19次獲得球迷最喜愛球員獎的瑞士傳奇球星費達拿並列，在公開時代僅有他倆做到這個成就。

這不是仙拿首次獲得ATP獎盃，他於2019年獲選為年度新人，去年則榮膺年度最大突破進步獎及球迷最喜愛球員獎兩項榮譽。