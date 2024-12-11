防線脆弱遇強即爆煲　曼城頹勢讓唔起祖記

歐聯第6輪焦點之戰，祖雲達斯主場激鬥曼城，「藍月亮」曼城頹勢未止，上場英超對護級球隊水晶宮，都失分而回，各項賽事近6場作客僅1和5負，實在慘不忍睹。至於意甲豪門祖雲達斯勝在硬淨，近9場不敗，足以抵擋對方來犯，加上祖記今仗有得受讓，讓球主勝值博。（Now 643周四凌晨4時直播）

祖雲達斯今季由莫達執教後，成績並唔算特別標青，現時僅排意甲第6位，至於歐聯5戰得2勝2和1負，剛好同曼城一樣都係有8分在手。

事實上，兩隊可以話係同病相憐，近期甚少贏波，祖雲達斯已經連續4場打和，唯一稍為比曼城優勝，只係防守尚算穩陣，近5場有3場保持不失球，包括上輪歐聯打和阿士東維拉0比0，意甲對AC米蘭亦互交白卷，可見祖記遇上強隊，踢法非常保守，今仗對曼城，隨時再採取「悶蛋戰術」。此外，祖記兩位中場杜格拉斯雷斯、韋斯頓麥堅尼已經傷愈，今仗有望上陣，可增添搶分本錢。

另邊廂，曼城近9場比賽只曾於英超主場贏過諾定咸森林，並且「遇強即屈」，包括被熱刺「雙殺」，歐聯作客士砵亭及英超鬥利物浦，都輸2球或以上，最離譜係上輪歐聯領先飛燕諾3球，都被對手逼和，可見防線非常脆弱。曼城中門大開，好大程度上因為防中洛迪卡斯簡迪養傷，失去一道重要屏障，而隊內亦搵唔到其他球員勝任呢個位置，恐怕短期內成績難以改善。

值得一提，曼城近5次歐洲賽對祖雲達斯，未嘗1勝，更何況「藍月亮」深陷低潮，更加無力打破宿命。

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