何詩蓓躋身短池世錦賽100自決賽　周五凌晨火拚強敵

「香港超級飛魚」何詩蓓於香港時間周四凌晨（12日）繼續出戰布達佩斯舉行的世界短池游泳錦標賽，於女子100米自由泳準決賽與美國星將杜格拉絲同場比拚，強強相遇下，這位27歲巴黎奧運銅牌港將，以51秒83取得小組4名，成功打入決賽，向獎牌進發。

排第4線的何詩蓓起跳反應0.69，與杜格拉絲及法國的姬絲杜迪露領前，最終姬絲杜迪露以51秒56首名衝線，杜格拉絲以51秒67取得次名，俄羅斯泳手奇莉比高娃第3，何詩蓓僅隨其後列第4，總成績則排第5，晉級決賽。早前在世界盃新加坡分站百米自決賽，何詩蓓就是以0.74之差不敵杜格拉絲，後者前日剛打破了女子200米個人混合泳的世界紀錄，狀態火熱，相信準決賽有保留實力，勢在明晚的決賽能再創佳績。另一美國好手、剛打破50米碟泳世績的華殊，則以50秒49總排名第1。香港時間周五（13日）凌晨12:32am舉行的決賽，何詩蓓將與兩位「美女」鬥法爭標。

上屆何詩蓓在此項摘下一面銀牌，早前表示短池世錦賽將是她今年最後一項賽事，戰畢後，她會讓自己休息數月，思考未來，不排除高掛泳帽，選擇退役。故此布達佩斯之行，或許成為她告別國際泳壇的最後一舞。

何詩蓓女子100自

初賽

成績：52秒12 （總排名第2/晉級）

12/12

準決賽

成績：51秒83（總排名第5/晉級）

13/12 12:32am

決賽

*以上為香港時間

*HOY 77台直播