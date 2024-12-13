艾殊利高爾：兵工廠主場冇甩「拖」

從牌面上看，阿迪達帶領的阿仙奴坐鎮酋長球場面對愛華頓，應該是一場例行勝利。

兵工廠在爭奪英超冠軍的路途上，暫時落後榜首的利物浦6分，故當然希望在迎戰拖肥時有機會進一步拉近與紅軍的差距。

今季英超有3隊仍於主場不敗，阿仙奴是其中之一，另外兩隊分別是賓福特及白禮頓。相反，愛華頓今季7場作客聯賽中，只取得最多21分的當中5分。

阿仙奴上仗訪富咸令人失望地打和而回，意味著車路士已取代他們的聯賽第2位，但仍可以趁車路士周日才有比賽之前，靠贏波反超前。

在過去3場比賽，阿仙奴的中堅組合並不完整，但阿迪達在今仗終於有望迎來威廉沙列巴及加比爾馬加希斯聯袂正選上陣，以正面對抗上仗成功攻入4球的拖肥鋒線。

愛華頓上仗在主場大勝狼隊，總算終結5場不勝的的頹勢。

愛華頓在英超本來要連鬥利物浦、阿仙奴、車路士和曼城，但默西塞德郡打吡上周六因惡劣天氣需擇日再戰，令他們有喘息空間。作為一位務實的領隊，我相信戴治會認為在未來幾輪比賽只要取得分數，也算是對球隊的巨大獎勵。而他們的目光應會放在之後對諾定咸森林及般尼茅夫和的比賽，期望可在這兩仗獲得關鍵分數。

儘管愛華頓今季入球能力不高，但失球數字同時也沒想像中多，目前在英超失球最少方面排在前10名，暫時只失21球。我預料他們將會把防線墮得很深，並伺機打反擊偷雞。

阿仙奴近5次對愛華頓贏4場，我預料本周將會延續這一勢頭，撐兵工廠輕鬆全取三分。