曼城啟動救亡計劃　冬季增兵瞄準2位中場猛將

曼城各項賽事近10仗僅1勝，今季面臨四大皆空，陷入自從哥迪奧拿2016年執教以最大危機，根據英國《太陽報》爆料，曼城將啟動救亡計劃，準備近7年首次喺冬季轉會市場增兵，目標包括紐卡素中場般奴古馬雷斯、皇家蘇斯達中場蘇比文迪，用來填補長期養傷嘅洛迪卡斯簡迪位置。

曼城將於下周一(16日)凌晨英超「曼市打吡」主場對曼聯，領隊哥迪奧拿被問到球隊成績差劣時，佢將原因歸咎於太多傷兵：「金球獎得主洛迪卡斯簡迪、上季英超最佳球員菲爾科頓都受傷，任何球隊失去兩位絕對主力，都冇可能交出好成績，我只想傷兵復出，並非想簽入新球員，但睇情況而定，必要時都要買人。」曼城對上1次喺冬季收購球員，已經係2018年1月買中堅拿樸迪，現時罕有準備季中增兵，可見管理層意識到必須為球隊進行「急救」。

據悉哥帥認為曼城一大弱點係洛迪缺陣之下，冇人勝任防守中場，所以會針對性簽人，目標包括般奴古馬雷斯、蘇比文迪。不過，紐卡素財大氣粗，相信唔會出售主將般奴古馬雷斯畀曼城，「藍月亮」應該會重點斟蘇比文迪。

利物浦曾於年初計劃簽入呢位25歲西班牙國腳，但佢唔想離開西班牙，最新消息指蘇比文迪已對轉會持開放態度，加上哥迪奧拿亦係西班牙人，曼城有機會說服呢位「新洛迪」加盟，估計佢身價達6,000萬歐元(約4.9億港元)。