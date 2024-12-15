甲一　8人輪換大勝崇德飛鷹　香港東方7連勝

甲一男籃聯賽周日（15日）尾場，香港東方在僅派出8人應戰下，憑梁兆華轟入7記三分、獨取29分繳出「MVP」級別表現，終場以76：50大炒崇德飛鷹，收穫聯賽7連勝。至於另一戰線PBA專員盃，以93：90險勝巴朗加國王(Barangay Ginebra San Miguel)，可謂是「雙喜臨門」。

崇德飛鷹由奧斯汀、張國銓、林凱光、譚進義，及倒戈戰舊東家的黃浩賢擔正。香港東方主教練巴拿莫域、及常規主力麥洛連、楊和、張延隆、徐遠成等球員同日遠赴菲律賓出戰PBA專員盃，今仗派出8人輪換應戰，包括今季首度上陣的中鋒胡卓斌，以及小將鍾祖豪、吳委峻。

兩軍曾於今季銀牌賽交手，飛鷹以87：85勝出。香港東方今場由迪維拉和梁兆華先取分數，鍾祖豪甲一首秀以「Crossover」剷籃得手，其後飛身放籃成功，開局連取6分，助球隊打出11：0攻勢，迫使飛鷹叫停比賽。奧斯汀搏犯2罰中1為飛鷹開齋，隨即發起反擊，黃浩賢和奧斯汀相繼轟入一記三分彈，以9：0攻勢還以顏色。東方首節些微領先20：15，鍾祖豪表現搶鏡，惟有3球三分試射未能入網。

次節初段奧斯汀三分再中，香港東方則繼續搶分，吳委峻後備上陣，摘下進攻籃板躍起「拉桿」打入，將領先優勢拉開至37：25，林凱光外圍造犯搏得3記罰球為飛鷹「止血」。上半場完香港東方以39：27領先，8人均有上陣及取得分數進帳，梁兆華暫獲12分全場最高。

轉邊後，東方梁兆華內外開弓展大將風範，加上小將吳委峻三分開齋、卜聿揚單手劈扣助漲士氣，反觀飛鷹分數停滯近6分鐘，隨後射手呂銘彥挺身而出連轟2記三分打回氣勢，惟此節完仍以41：54落後。

最後一節，鍾祖豪錄滿5犯離場，不過有卜聿揚殺入顏色地帶搏得「And 1」，梁兆華、蘇利文和吳委峻外圍輪流開轟，前者飆入第7記三分，為「藍軍」拉開至今場最大分差26分。飛鷹欲收復失地未果，香港東方終場以76：50勝出，收穫聯賽7連勝。

數據方面，香港東方全員出戰均有分數進帳，全隊射入12記三分成勝利關鍵，其中梁兆華三分波16射7中，轟今季個人最高的29分，蘇利文貢獻10分6助攻，小將鍾祖豪和吳委峻各有8分進帳。崇德飛鷹由黃浩賢和呂銘賢分取全隊最高的12分，奧斯汀交出11分8籃板。