曾湛元超神中場壓哨三分續命　南華勇挫永倫成功復仇

甲一男籃聯賽周二（17日）尾場「黃紅大戰」，上演銀牌總決賽翻版戰，南華克服最多22分落後，下半場發動反擊攻勢，更憑曾湛元壓哨「Logo Shot」延長戰局至加時賽，隨後打出9：0攻勢奠勝，最終以104：100反勝永倫。「紅軍」以6勝1負戰績暫列聯賽榜第二位，餘下兩場常規賽將對晉龍WTS及晉裕。

永倫今場派出泰那、蓋帝斯、周迎堅、韓天次和韋思庭擔正，余理洋則未有上陣；南華沿用朱亮、曾湛元、葉耀邦、關雋陶及外援安德拉。

甫開賽，永倫首發5人輪流開齋，開局打出10：0，並以半場人盯人防守令對方進攻端手感冰冷，南華逾3分鐘後才有首個分數進帳。永倫「得分機器」泰那「撳掣」外圍開炮，單刀剷籃打入「And 1」，更與蓋帝斯連線「拆你屋」，首節快上快落領先27：11。

兩軍次節爆發小衝突，火藥味漸濃。永倫由陳可鈐、周迎堅和韓天次先後命中三分彈，一度擴大領先優勢至22分。南華暫停后變陣調整，陳怡富上場交出表現，快攻得手、連轟2記三分助南華「止血」，其後朱亮「釘板」封阻、曾湛元外圍開齋，「紅軍」逐漸找回比賽節奏，半場完追至37：47，陳怡富暫取全場最高的13分。

下半場愈戰激烈，南華憑曾湛元和安德拉「Two Man Game」奏效，內外開弓追至48：49，曾湛元半場長傳朱亮打入「easy layup」，首度反先52：51。永倫由「雙核」泰那和蓋帝斯、以及射手韓天次相繼得分奪回領先地位，惟南華射手蘇柏軒帶火熱手感後備上陣，連轟2記三分再度反超63：60。永倫文俊傑搏犯2罰全中，第三節完戰成63：63，戰局回歸原點。

決勝節初段泰那吞「T foul」，南華趁勢發動搶分攻勢，惟盯防泰那的防守悍將陳怡富錄滿5犯離場，同時陷入隊犯麻煩。永倫憑泰那和韋思庭合轟3記三分彈，戰成83平手，前者讀秒階段後側步中投命中，取得關鍵性領先，最後4秒曾湛元面對4人防守飆入壓哨「Logo Shot」，以87：87延長至加時賽。其後曾湛元挺身而出串連球隊，助「紅軍」打出一段9：0攻勢奠勝，安德拉錦上添花的入樽後激動歡呼「Merry Christmas」，南華終場以104：100勝出，成功報銀牌總決賽一敗之仇。

數據方面，南華5人得分上雙，外援安德拉攻入「雙雙」22分及15個籃板，曾湛元三分球2中2、繳出21分、10助攻，朱亮亦交出21分，陳怡富高效貢獻15分表現搶鏡，葉耀邦則取得14分8籃板。永倫方面，蓋帝斯轟全場最高的34分，蓋帝斯狂取23分、23籃板「超級雙雙」，韓天次亦有18分7籃板進帳。

南華今場贏波最大功臣非曾湛元莫屬，球隊今季首度戰勝永倫，「元仔」賽後表示：「銀牌賽連續兩場落敗，大家都覺得『好唔抵』，一直都覺得我們有機會能贏，所以今場即使面對大比數落後亦未有放棄」，他補充道：「其實最後一球三分波連我自己都難以相信，但戰局未完仍不能鬆懈，好在加時賽能保持高水準發揮，最後贏波都好開心！」

談及球隊目標，曾湛元表示：「雖然奪常規賽冠軍的機會不大，但餘下的兩場常規賽同樣會全力以赴，聖誕假休息後都會密鑼緊鼓部署季後賽，希望能贏到冠軍！」