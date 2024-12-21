港超聯　大埔挫標準流浪登榜首

青衣運動場周六（21日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由標準流浪主場恭迎大埔。最終「綠戰士」憑盧卡斯「戴帽」，加上馬卡雷拿和加比爾各入1球，以5比2勝出升上榜首，領先第2位的東方3分，但踢多1場。

流浪派出林堂真、梁煒烽及法蘭度鎮守中路，雷仙奴負責側擊，為劉智樂製造埋門；至於「綠戰士」，馮冠鳴和柏連尼擔任中場屏障，馬卡雷拿、伊高沙托尼及傷愈復出的盧卡斯，組成前線三叉戟，比迪高先列後備。

大埔初段嘗試反客為主，10分鐘，尼高拉斯左路傳中，盧卡斯起腳柱邊出界。4分鐘後，盧卡斯被包圍下交後，柏連尼放冷箭被盧兆崎飛身救出。形勢略為被動的流浪，反而先開紀錄，雷仙奴左路傳入禁區，博得尼高拉斯犯手球，雷仙奴34分鐘射入12碼，為流浪取得領先。但9分鐘後，伊高沙托尼右路傳中，盧卡斯頂成1比1完半場，上半場補時階段，李家豪斬入禁區，馬卡雷拿近門射成2比1完半場。

大埔換邊後不久有黃金機會，48分鐘後盧卡斯接應李家豪傳送後，回傳予陳肇鈞，可惜後者近門起腳未能命中目標。兩分鐘後，陳肇鈞中路突破後送出直線，盧卡斯起腳被盧兆崎救出。流浪到61分鐘有雷仙奴傷出，但兩分鐘後，巴拉克左路斬入禁區，梁煒烽無人看管下衝頂破網，為客隊追成2比2。9分鐘後，盧卡斯接應伊高沙托尼傳中，頂破盧兆崎十指關，為大埔再度領先。82分鐘，伊高沙托尼開出角球，加比爾頂成4比2，加上盧卡斯補時階段埋齋，大演「帽子戲法」，兼為球隊鎖定勝局贏5比2，大埔升上榜首，領先第2位的東方3分，但踢多1場。

大埔主教練李志堅形容今仗贏得「驚險」，往後務必加以改善：「上半場球12碼，輸得比較突然，而且我哋反超2比1之後，下半場冇耐就被流浪追番，如果大家想成績再好啲，一定要踢得更加專注。」

對於球隊目前暫列榜首，「堅Sir」對此感到滿意，又考慮物色新外援，增強實力：「希望今季起碼攞到1個盃，我哋都想喺季中搵外援，提升中前場實力，始終球隊深度唔算強，有一兩個傷就好麻煩，而且作為爭標球隊，多個人用都係好事。」

至於標準流浪教練團成員黃展鴻，承認防守有不足，但強調球隊在人腳不足下，已盡力而戰：「雖然法蘭度夠晒經驗，但體能未必捱到90分鐘，當佢開始攰，冇辦法提場嗰陣，後防就開始多甩漏，林遼太都係頂硬上，如果有多一兩個球員幫手，應該踢得冇咁辛苦。」他亦提到流浪正物色兩至三個外援，加強攻力：「希望提升中前場組織力同入球能力之後，令我哋對住同級對手，都唔使成日捱打。」