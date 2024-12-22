舒希克食大四喜　沙比一項紀錄僅次於哥帥

周日(22日)凌晨德甲，衞冕嘅利華古遜展現王者本色，主場以5比1大勝弗賴堡，前鋒柏德列舒希克「食大四喜」轟入4球，演出光芒四射。教練沙比阿朗素執教利華古遜踢75場聯賽，獲得50勝，成為德甲史上第2快「50勝主帥」，僅次於哥迪奧拿。

利華古遜2位進攻球員柏德列舒希克同科利安華迪斯，今仗合力摧毀對手防線，上半場補時，華迪斯送出美妙直傳，舒希克喺禁區項巧妙笠射入網打開紀錄。

換邊後冇耐，科利安華迪斯近門射成2比0，雖然弗賴堡由基科入波追番1球，但始終抵擋唔住利華古遜強攻，科利安華迪斯再作出2次傳送畀柏德列舒希克入波，完成「助攻帽子戲法」。

至於舒希克最後頂入角球，個人獨取4球，賽後呢位28歲捷克國腳話，自己今場好似聖誕老人，派送禮物(入波)畀球迷。柏德列舒希克曾於季初陷入入球荒，但近5次聯賽上陣，合共有9球進帳，表現脫胎換骨。

利華古遜贏波後繼續排第2位，落後榜首拜仁慕尼黑4分，主帥沙比阿朗素領軍以來，僅用75場聯賽，迅速獲得50勝，德甲史上只係慢過哥迪奧拿，哥帥當年執教拜仁慕尼黑，踢61場德甲就贏到50場。

另外，利華古遜宣布同後衞軒卡派爾續約至2029年6月，呢位22歲厄瓜多爾國腳為球隊累積上陣141場入5球及3次助攻，屬於利華古遜奪得上季德甲及德國盃冠軍嘅主力。