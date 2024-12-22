港超聯 港會迎戰冠忠南區又鬥攻
2024年12月22日 16:00
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港超聯：港會 vs 冠忠南區
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰冠忠南區。有羅素缺陣的主隊，改派唐道碧及黎皚韜鎮守中路，峇夏比負責掃蕩，陳灝先列後備；至於南區，佐佐木周和趙聡悟負責派牌，支援基哥利、艾華和史提芬彭利拿攻堅。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時30分同步直播）
港會正選：
1 費查［GK］［C］
2 曾俊軒
4 唐道碧
5 峇夏比
10 薩拉沙
18 積施利
20 黃琛喆
22 比提
28 黎皚韜
74 史加利
80 關歷克
冠忠南區正選：
1 伍瑋謙 ［GK］
2 陳潤潼
4 川瀨浩太
6 基斯
7 史提芬彭利拿
9 基哥利
11 佐佐木周 ［C］
16 翟廷峯
18 艾華
19 趙聡悟
21 黃浩然
港會後備：
95 李溢晉 ［GK］
7 陳灝
19 申在鎬
23 梁城祖
24 李宗恒
30 博偉程
77 陳恆亮
99 陳浩嘉
冠忠南區後備：
13 陳嘉昊 ［GK］
31 顏翱天 ［GK］
8 李嘉耀
10 亞哥斯達
14 宋柱浩
15 黎格爾
17 李小恆
20 游卓峰
23 容昊
26 陳凱柏
28 張國鋒
90 積遜
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。兩隊首循環共攻入7個入球，是役隨時再有大手交易。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時30分同步直播）
港會首循環以3比4僅負予南區，主教練谷卓斯有信心，只要球員發揮應有水準，可以為對方製造麻煩：「我哋各項賽事對住傑志、大埔同南區都入過波，證明球隊攻力比季初有進步，只要大家處理好埋門嗰腳，隨時偷到雞；不過南區攻勢比較直接，擅長利用我哋壓逼嘅空位打快攻，呢點要多加留意。」
門將費查則認為，球隊務必改善入局慢的缺點，以免早段被對手有機可乘：「上次對住南區，頭6分鐘就失咗兩球，所以今場一開波，就要打醒十二分精神，希望企穩陣腳之後，可以畀到南區壓力，踢場好波畀球迷睇。」壞消息是後防主力羅素累積5面黃牌要停賽，對調動構成打擊。
另一方面，南區已接近1個月沒有正式賽事，主教練楊正光透露部分傷兵已經回歸，盼球員維持足夠狀態，應付港會：「呢段空檔令我哋等到亞哥斯達復出，加上史提芬彭利拿同艾華啱啱踢完港隊，幫到佢哋Keep住狀態，其他球員都要調整好心態，將差唔多成個月冇比賽嘅影響減到最低。」
「光Sir」續指，球隊首循環被港會攻入3球，呼籲球員減少失誤，以免重蹈覆轍：「上次因為中前場用波太容易斷纜，被港會用反擊製造到唔少威脅，所以今場唔容許再有呢啲失誤，希望大家入局快啲，早啲打開紀錄自然更加好踢。」